Feuerwehr alarmiert: Gartenlaube in Wetter brennt

Wetter Brand in der Friedrichstraße einer von mehreren Einsätzen. Feuerwehr wurde vor Eröffnung des Weihnachtsmarktes auch in die Bismarckstraße gerufen

Ein Brand in einer Gartenlaube, Gasgeruch aus einem Wohnhaus und Rauch nahe dem Sportplatz in der Köhlerwaldstraße: Die Feuerwehr Wetter rückte in den letzten Tagen zu mehreren Einsätzen aus.

Bereits am Donnerstag wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter und des Tagesdienstes zum Brand einer Gartenlaube in die Friedrichstraße alarmiert. Schon vor dem Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge hatte ein aufmerksamer Passant mit ersten Löschmaßnahmen begonnen. Nachdem der Brand im Inneren der Laube gelöscht war, kontrollierten die Einsatzkräfte den Ort noch mittels Wärmebildkamera.

Gasgeruch gemeldet

Am Freitagmorgen rückte die Löscheinheit Esborn zur Straße Auf der Höhe aus. Der Grund: gemeldeter Gasgeruch. Nach direkter Erkundung durch den Einsatzleiter ging ein Trupp unter Atemschutz in die Kellerräumlichkeiten und nahm erste Messungen vor. Diese verliefen negativ, ebenso wie die Messungen des Energieversorgers. Da kein Gasaustritt feststellbar war, wurde die Einsatzstelle wieder dem Eigentümer übergeben.

Einsatzkräfte mussten Tür öffnen

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Samstag im Laufe des Vormittags zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße „Zum Kloster“ gerufen. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür mit einem Spezialwerkzeug, fanden allerdings eine leere Wohnung vor. Es wurde ein neuer Schließzylinder eingebaut und die Einsatzstelle dann an die Polizei übergeben.

Unklare Rauchentwicklung

Eine unklare Rauchentwicklung in der Köhlerwaldstraße löste einen Einsatz der Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel aus. Sie wurden wurden gegen 11 Uhr alarmiert. Eine Person hatte hier in der Nähe des Sportplatzes Qualm aufsteigen sehen und „richtigerweise die Feuerwehr“ benachrichtigt, wie die Feuerwehr in ihrer Mitteilung betont. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Der Rauch kam von einer Feuerschale, die auf dem Weihnachtsmarkt des Schützenvereins Volmarstein in Betrieb genommen worden war.

Unfall vor Weihnachtsmarkteröffnung

Auch auf dem Weihnachtsmarkt in der Bismarckstraße kam es zu einem kurzen Einsatz der Feuerwehr. Um 12:29 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter alarmiert. ´Bei den Aufbauarbeiten war eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug gegen ein montiertes Standrohr zur Wasserentnahme gefahren. Dieses brach ab und Wasser trat aus. Durch die Einsatzkräfte wurde der Hydrant mittels Hydrantenschlüssel abgesperrt. Der Veranstalter bemühte sich kurzfristig um ein neues Standrohr, damit die Veranstaltung planmäßig eröffnet werden konnte.

