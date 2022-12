Feuerwehr Herdecke gibt Sicherheitstipps

Reinhard Krajewski hat in der vergangenen Silvesternacht diese Aufnahmen gemacht. Da war es eher ruhig am Steveling.

Ennepe-Ruhr. So schön ein Feuerwerk auch anzusehen ist, die Sicherheit geht vor, um die Gesundheit zu schützen. Das sollte beachtet werden:

Böllern oder nicht? Diese Frage hat die Deutschen in den vergangenen Jahren immer wieder bewegt und auch gespalten. Völlig unnötig, sagen die einen. Dazu die immense Feinstaubbelastung für die Menschen und die durch das nächtliche ‚Geknalle‘ eingeschüchterten Tiere. Eine unverzichtbare Tradition, finden die anderen.

Wer nicht auf Feuerwerkskörper verzichten möchte, für den hat die Feuerwehr Herdecke beispielsweise eine Liste an Vorsichtsmaßnahmen zusammengestellt, um schwere Unfälle und Brände zu vermeiden. Leichtsinn, unsachgemäßer Umgang und Alkohol sind die Hauptursachen für Unfälle zu Silvester. Diese Tipps hat die Feuerwehr daher parat: „Verwenden Sie nur geprüftes Feuerwerk mit einer Registriernummer und dem CE-Zeichen in Verbindung mit der Kennnummer der Prüfstelle. Illegales Feuerwerk ist lebensgefährlich“, warnt sie.

Feuerwerksartikel gehören nicht in die Hände von Kindern, Jugendlichen und alkoholisierten Personen. Eltern sollten stets Vorbild für ihre Kinder sein. Feuerwerkskörper sollten zudem immer getrennt von Zündhölzern oder Feuerzeugen aufbewahrt werden. „Stecken Sie keine Feuerwerkskörper in Jacken- oder Hosentaschen. Brennen Sie Tischfeuerwerk nur auf feuerfesten Unterlagen und nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien ab. Halten Sie mit brennenden Wunderkerzen großen Abstand zu Ihrem Weihnachtsbaum oder Adventskranz“, so die Feuerwehr. Knallkörper und Raketen sind nur im Freien zu verwenden. Dabei muss ausreichend Sicherheitsabstand zu Personen, Gebäuden, Bäumen, Kraftfahrzeuge usw. gehalten werden. Knaller sollten zudem nicht zusammengebündelt oder gemeinsam angezündet werden.

Angezündete Knaller müssen sofort weggeworfen werden. Ausgegangenes oder nicht funktionierendes Feuerwerk sollte weder aufgehoben und nicht wieder angezündet werden, sondern unbrauchbar gemacht werden. Das funktioniert am besten, in dem es mit Wasser übergossen wird.

Raketen sollten nur senkrecht abgefeuert werden und das auch nur, wenn kein stärkerer Wind oder bei Windböen wehen. Mit Feuerwerkskörpern niemals nach Personen werfen oder zielen. „Zünden Sie ,Kanonenschläge’ oder andere laute Knallkörper so, dass Menschen oder Tiere nicht gefährdet werden. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen und/oder irreversiblen Gehörschäden“, wissen die Einsatzkräfte.

Letzteres belegt auch eine Untersuchung der AOK mit Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie. Zum Jahreswechsel 2021/2022 wurden trotz Böller-Verbots dutzende Patienten von einer Verletzung des Hörorgans betroffen. 60 Prozent der gemeldeten Betroffenen waren in der Alterskohorte der Elf- bis 30-jährigen angesiedelt. Mehr als jeder Fünfte war noch nicht volljährig. Über 80 Prozent der gemeldeten Patienten waren männlich. „Ein Knalltrauma, durch Silvesterböller verursacht, ist eine häufige Gefahrenquelle für dauerhaften Hörverlust und Tinnitus. Insbesondere in der Altersgruppe bis 30 Jahre ist die Anzahl der Betroffenen alarmierend“, warnt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Je geringer der Abstand zum Feuerwerk ist, desto höher ist der messbare Schallpegel: Bei einem Abstand von zwei Metern werden bis zu 160 Dezibel erreicht. Dieser Wert entspricht dem Schallpegel einer abgefeuerten Pistole. Professionelle Feuerwerke übersteigen diese Werte sogar mit Schallpegeln über 190 Dezibel abhängig von der angenommenen Entfernung zur Lärmquelle. „Die Schwelle, ab der das Gehör Schaden nehmen kann, liegt aber schon bei einer Dauerbeschallung von mehr als 85 Dezibel“, so Prof. Dr. Alessandro Bozzato, der die Erhebungsstudie durchgeführt hat. Durch die hohen Schalldruckpegel können Sinneszellen der Hörschnecke im Innenohr auch irreversibel geschädigt werden. Die Hauptsymptome sind anhaltende Ohrgeräusche (Tinnitus) und Schwerhörigkeit. Die Betroffenen haben vor allem Probleme bei der Wahrnehmung hoher Frequenzen. Sie hören Klingeltöne und hohe Stimmen deutlich schlechter als zuvor. Das Ohr fühlt sich wie verstopft an, dazu können stehende Schmerzen im Ohr, im Extremfall auch eine Trommelfellverletzung kommen. „Hervorzuheben ist, dass 60 Prozent der Betroffenen nicht beim aktiven Zünden von Feuerwerkskörpern verletzt wurden, sondern als unbeteiligte Zuschauer anwesend waren“, sagt Prof. Dr. Bozzato.

Übrigens: Auch als unbeteiligter Zuschauer aus der eigenen Wohnung heraus, sollte beachtet werden, dass Fenster und Türen geschlossen sind, damit kein Rauch oder verirrte Raketen in die Wohnung eindringen können.

