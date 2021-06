Feuerwehr Herdecke kühlt brennende Gasflasche

Herdecke. Zu der Straße In der Schlage rückte Samstagabend die Feuerwehr aus: Dort sollte ein Grill brennen.

Zu drei Einsätzen wurde die Freiwillige Feuerwehr Herdecke am Wochenende gerufen. Der erste – die Absicherung eines Rettungswagens auf der Dortmunder Landstraße am Freitag um 14.08 Uhr – erwies sich beim Eintreffen der Helfer als nicht mehr erforderlich.

Nachdem die freiwilligen Helfer am Samstagnachmittag um 14.32 Uhr zu einer Tierrettung ausgerückt waren, wurden sie am Abend erneut alarmiert: Um 18.50 Uhr wurde aus der Straße „In der Schlage“ in Ende ein brennender Grill gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die im Grill befindliche Gasflasche. Die Einsatzkräfte schickten die Bewohner vorsichtshalber in die Gebäude und drehten sofort die Flasche zu. Danach kühlten sie sie mit einem C-Rohr herunter, bevor sie wieder Entwarnung geben konnten. Zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr waren dort 35 Minuten im Einsatz.

