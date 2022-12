Dampf über Herdecke:: So sieht der Rauch am Harkortsee vom Herrentisch aus.

Einsatz Feuerwehr Herdecke öfter wegen Rauch am Harkortsee alarmiert

Herdecke. Unbekannte Rauchentwicklung: Mehrfach erhielt die Feuerwehr Herdecke Hinweise, dass es am Harkortsee brennen könnte. Dem ist aber nicht so.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke wurde am Donnerstag um 17.19 Uhr zu einer unbekannten Rauchentwicklung in das Waldgebiet Herrentisch alarmiert. Gemeldet hatte dies ein Anrufer aus Dortmund. Während des laufendes Einsatzes gingen weitere Notrufe aus Hagen ein.

Nach eingehender Erkundung, unter anderem mit einem geländegängigen Mehrzweckfahrzeug, konnte kein Brand festgestellt werden. Es handele sich bei dem „Rauch“ um die Abgase des Gaskraftwerks am Harkortsee, so die Feuerwehr. Diese sind insbesondere bei Minusgraden deutlich sichtbarer. Der Einsatz wurde nach dem Alarm in guter Absicht abgebrochen. Ein Löschzug war 45 Minuten unterwegs.

Bereits am Montag und Sonntag wurde die Feuerwehr aufgrund der Kraftwerksabgase bereits alarmiert.

