Feuerwehr Herdecke rettet 100-jährige Frau aus Wohnung

Die Feuerwehr Herdecke rettet die Bewohnerin in der Eichendorfstraße.

Herdecke Rauchmelder und die Feuerwehr haben am Freitag das Leben einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Eichendorfstraße gerettet.

Am Freitag kam es in der Eichendorfstraße zu einem Küchenbrand, bei dem eine 100-jährige Frau verletzt gerettet wurde.

Gebäudebrand gemeldet

Die Feuerwehr Herdecke musste am Freitag gegen 12.23 Uhr mit dem Einsatzstichwort Gebäudebrand in die Eichendorfstraße ausrücken. Dank des vorbildlich abgesetzten Notrufes und Einweisung der Einsatzkräfte, konnte sich der Einsatzleiter schnell einen Überblick verschaffen. Die Einsatzkräfte konnten bereits ausdringenden Rauch aus dem Mehrfamilienhaus wahrnehmen. Umgehend wurden Trupps unter schwerem Atemschutz in das Mehrfamilienhaus zur Menschenrettung geschickt.

Frau kommt ins Krankenhaus

Ein Angriffstrupp fand nach kurzer Zeit in der Brandwohnung eine ältere weibliche Person vor, welche umgehend gerettet wurde. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die mittelschwer verletzte Frau noch an der Einsatzstelle, bevor diese einem Krankenhaus zugeführt wurde. In der Brandwohnung haben letztendlich Kunststoffteile auf einem Herd Feuer gefangen, welches durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Suche nach weiteren Personen

Parallel zur Brandbekämpfung gingen weitere Trupps unter schwerem Atemschutz in das Mehrfamilienhaus vor, um weitere Personen zu suchen, was sich glücklicherweise nicht bestätigte. Zwei weitere Personen, die das Haus bereits verlassen hatten, wurden vor Ort ebenfalls durch einen anwesenden Notarzt gesichtet, konnten jedoch an der Einsatzstelle verbleiben.

Rauchmelder sind wichtig

Drei Wohnungstüren des Hauses mussten im Einsatzverlauf gewaltsam durch die Einsatzkräfte geöffnet werden, um die Wohnungen abzusuchen. Der Einsatz, so die Feuerwehr im Nachgang zum Einsatz, habe mal wieder gezeigt, wie wichtig Rauchmelder sind.

