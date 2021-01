Feuerwehr Herdecke rückt zum Krankenhaus aus

Die Feuerwehr Herdecke ist am Wochenende zu fünf Einsätzen gerufen worden.

Herdecke Gleich fünf Einsätze ist die Feuerwehr Herdecke an diesem Wochenende gefahren, darunter war auch ein böswilliger Fehlalarm.

Herdecke. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke waren am Wochenende wieder einmal oft gefragt. Am Samstag und Sonntag rückten sie zu fünf Einsätzen aus.

Am Samstag um 16.41 Uhr wurde aus dem Herdecker Krankenhaus Brandgeruch

gemeldet. Keine vier Minuten später war bereits der Einsatzleiter vor Ort und

konnte bei Eintreffen des Löschzuges mit zwei Löschfahrzeugen und der Drehleiter

bereits Entwarnung geben: Der Brandgeruch kam vermutlich von einem Kaminfeuer

und zog über geöffnete Türen in das Gebäude.

Um 18.45 Uhr versuchten die Feuerwehrleute einem gehörlosen Mann am Herrentisch

zu helfen. Dieser konnte aufgrund eines defekten Schlosses seine Wohnung von

innen nicht mehr öffnen und war somit eingeschlossen. Die Feuerwehrleute stiegen

über eine Leiter in die Wohnung und versuchten sich ebenfalls an der Tür. Da

diese jedoch durch die Feuerwehr nicht ohne Beschädigungen geöffnet werden

konnte, wurde ein ortsansässiger Schlüsseldienst zur Behebung des Schadens

gerufen.

Am Abend gegen 21.42 Uhr wurde aus der Gartenstraße ein Gasgeruch gemeldet,

sodass hier ein größeres Aufgebot mit vier Fahrzeugen entsendet wurde. Vor Ort

konnten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute jedoch keinen Gasgeruch feststellen,

auch alle Messungen verliefen negativ. Der Einsatz wurde nach rund einer halben

Stunde abgebrochen.

Kurz darauf um 23.38 Uhr wurde aus der Eichenstraße ein angedrohter Suizid

gemeldet. Vor Ort stellte sich für die Besatzung des ausgerückten

Löschfahrzeuges jedoch schnell heraus, dass es sich um einen böswilligen

Falschalarm handelte. Da der Missbrauch von Notrufen eine Straftat darstellt,

erwartet den Meldenden neben einem Strafverfahren auch ein Kostenbescheid für

den Feuerwehreinsatz.

Nach dem Einsatz zu später Stunde konnten die Feuerwehrleute jedoch auch nicht

ausschlafen: Um 7.08 Uhr weckte der Funk-Melder die Feuerleute zur Amtshilfe für

die Polizei. In der Gartenstraße galt es eine Wohnungstür zu öffnen. Hiermit war

eine Löschfahrzeugbesatzung bis 8 Uhr beschäftigt.