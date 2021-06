Feuerwehr Herdecke: Unfall in Gedern mit einer Verletzten

Herdecke. Verkehrsunfall im Ortsteil Gedern, Personensuche und Brandmeldealarm: Viel zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr Herdecke in den letzten Tagen.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke rückte am Donnerstag um 12 Uhr zu einem First-Responder-Einsatz in die Innenstadt aus. Das sollte der Auftakt für weitere Einsätze sein.

Gegen 18.11 Uhr wurde an Fronleichnam ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Gederner Straße gemeldet. Hier hatte im Kreuzungsbereich zur Ender Talstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad stattgefunden. Die Kradfahrerin wurde hier leichtverletzt und vom Rettungswagen behandelt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und nahm auslaufende Betriebsmittel auf.

Am Abend unterstützte die Feuerwehr im Rahmen der Amtshilfe die Polizei bei einer Personensuche im Bereich Wittbräucke/Ostende. Auch externe Rettungshundestaffeln der Feuerwehr waren im Einsatz.

Ein Brandmeldealarm wurde am Freitag um 8.05 Uhr aus einem Industriebetrieb an der Wetterstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Alarm versehentlich durch Staub ausgelöst wurde. Zwei Löschzüge sowie die Feuerwehr Wetter waren hier 30 Minuten im Einsatz.

Vollsperrung

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Mittwoch um 12.41 Uhr zu einem Tiefgaragenbrand in die Stiftsstraße alarmiert. Die Feuerwehr war bereits nach vier Minuten vor Ort und wurde von der Meldenden eingewiesen. Aus der Tiefgarage drang leichter Rauch. Es waren Abgase in der Garage feststellbar. Bei der weiteren Erkundung wurde festgestellt, dass ein Brand ausgeschlossen werden konnte. Offenbar war zuvor ein Oldtimer mit qualmenden Auspuff aus der Garage gefahren. Der Einsatzleiter bewerte dies als Alarm in guter Absicht.

Der Einsatz für den erweiterten Löschzug wurde nach 30 Minuten abgebrochen. Die Stiftsstraße sowie Teile der Goethestraße waren komplett gesperrt.

