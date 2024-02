Feuerwehr Herdecke: Verletzten-Suche im Speicherbecken-Wald

Herdecke Zwei Einsätze: Erst rückten die Ehrenamtler zu einer Person hinter verschlossener Tür aus, dann leisteten sie Hilfe nach einem Beinbruch.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke wurde am Samstag um 13.51 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Tür in die Straße Zur Windmühle gerufen. Das auf Anfahrt befindliche Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug erhielt über Funk die Mitteilung, dass die Wohnungstüre bereits geöffnet wurde und der anwesende Rettungsdienst die Behandlung einleiten konnte. Somit wurde der Einsatz der Feuerwehr abgebrochen, heißt es in einer Mitteilung am Sonntag.

Der letzte Einsatz am Samstag wurde um 21.15 Uhr aus dem Wittbräucker Waldweg gemeldet. Hier hatte sich ein Mann eine Fraktur am Fuß zugezogen. Da zum Zeitpunkt der Alarmierung kein in der Nähe befindliches Rettungsmittel frei war, wurde ein Rettungswagen aus Hagen angefordert. Die Feuerwehr wurde als „First Responder“ alarmiert und musste zunächst die Einsatzstelle suchen, da an der angegebenen Adresse niemand aufzufinden war. Das Kleineinsatzfahrzeug suchte in der Nähe des Speicherbeckens, der Einsatzführungsdienst fuhr den Wittbräucker Waldweg ab, wo er dann auf die verletzte Person traf.

>>> hier gibt es weitere Artikel aus Wetter und Herdecke

Der Patient wurde dann nach einer kurzen Anamnese an den eintreffenden Rettungswagen der Hagener Kollegen übergeben und einem Krankenhaus zugeführt. Dieser Einsatz dauerte rund 20 Minuten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter