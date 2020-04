Feuerwehr sucht Schutzkleidung und Desinfektionsmittel

Ennepe-Ruhr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes helfen trotz Corona. Um sich selbst schützen zu können, starten sie jetzt einen Aufruf.

Manchmal brauchen Feuerwehr und Rettungsdienst die Unterstützung der Bevölkerung.

Der Präsident des Kreisfeuerwehrverbandes und Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm ruft auf: „Da an unseren Rettungskräften im EN-Kreis der Mangel an Schutzmasken und Desinfektionsmitteln nicht spurlos vorübergeht, bitten wir alle Firmen und Institutionen, die noch verpackte und unbenutzte Schutzmasken oder Schutzkleidung haben, uns diese zur Verfügung zu stellen. Gerne auch viruzid wirksame Flächen- und Handdesinfektion. Dies hilft uns gerade jetzt Lieferlücken zu schließen, um unsere Einsatzkräfte weiter zu schützen. Denn nur so können wir für Sie da sein“, so der Appell.

Auch für Alten- und Pflegeheime werden diese Mittel dringend benötigt. Zur Materialspende wenden sich die Firmen und Institutionen bitte telefonisch an die örtliche Feuerwehr. Von dort wird die Weiterleitung an den Bevölkerungsschutz organisiert. „Jetzt besteht die Möglichkeit, auch selbst einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit aller Bewohnerinnen und Bewohner unseres Ennepe-Ruhr-Kreises zu leisten“, so Rehm.