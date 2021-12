Feuerwehr Wetter erhält unklaren Notruf über E-Call-System

Wetter. Ein automatisches Notrufsystem eines Fahrzeuges alarmierte jetzt die Feuerwehr. Die rückte zu einem zunächst unklaren Unfall in Grundschöttel aus.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Donnerstag um 9.02 Uhr zu einem unklaren Verkehrsunfall in der Schwachenbergstraße alarmiert. Unklar war die Alarmierung deshalb, weil der Notruf über E-Call (emergency call) ausgelöst worden war. Dieses ist ein von der EU vorgeschriebenes automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, das die Automobilhersteller seit dem Ende März 2018 in alle neuen Modelle von Pkws und leichten Nutzfahrzeugen einbauen müssen.

Zwei Fahrzeuge involviert

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort trafen auf zwei verunglückte Pkws – einen Audi und einen Seat. Zwei Personen wurden durch den ebenfalls anwesenden Rettungsdienst und die Feuerwehr betreut. Die ehrenamtlichen Kräfte sicherten zudem die Einsatzstelle im Kreuzungsbereich der Grundschötteler Straße und der Schwachenbergstraße ab und stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher. Nach der Aufnahme der Unfallfahrzeuge durch einen Abschleppdienst übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach einer guten Stunde beenden.

