Feuerwehr Wetter: Feuertonne und verschmorter Transformator

Wetter. Die Löscheinheiten Wengern und Esborn konnten bei einem Einsatz „Auf der Bleiche“ Schlimmeres verhindern. Am Jageplatz wartete eine Überraschung.

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn rückten am Samstag gegen 13.30 Uhr nach Wengern aus. In der Straße „Auf der Bleiche“ hatten in einem Industriebetrieb drei Rauchmelder der automatischen Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte schon eine leichte Verrauchung der Industriehalle festgestellt werden.

Sofort begab sich ein Trupp unter Atemschutz auf die Suche nach der Ursache. Hier konnte nach kurzer Dauer ein verschmorter Transformator festgestellt werden. Dieser wurde ausgebaut und dem Haustechniker übergeben. Nach der Belüftung der Halle wurde die Einsatzstelle an einen Firmenverantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Einen weiteren Einsatz für die Löscheinheiten Wengern und Esborn gab es am späten Samstag. Ein Anwohner aus der Straße „Jageplatz“ hatte in Richtung des Sportplatzes Am Brasberg einen Feuerschein entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Nach einer umfangreichen Erkundung des Gebietes konnte der Einsatz schnell abgebrochen werden: Die Flammen waren bei dem Betrieb einer Feuertonne entstanden. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte rückten nach einer halben Stunde wieder ein, da keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter