Feuerwehr Wetter findet leblose Person und beseitigt Bäume

Wetter. Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Wetter: Am langen Wochenende rückten die Kameraden auch zu umgestürzten Bäumen aus. Und fanden einen Toten.

Neben den Einsätzen von Mittwoch und Freitagmorgen war die Freiwillige Feuerwehr auch am restlichen langen Wochenende laut Mitteilung mehrmals in Wetter im Einsatz. Zunächst wurde die Löscheinheit Volmarstein am Freitag um 19.55 Uhr zu einem umgestürzten Baum auf der Hagener Straße alarmiert. Vor Ort versperrte der Baum eine Fahrbahnseite. Mithilfe einer Motorsäge wurde das Hindernis beseitigt und beiseite geräumt. Nach 20 Minuten war der Einsatz beendet, so dass die Kräfte einrücken konnten.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 20.01 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Von-der-Recke-Straße alarmiert. Hier wurde der Rettungsdienst durch vier Einsatzkräfte beim Transport der Person zum Fahrzeug unterstützt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Zu einem weiteren umgestürzten Baum auf der Hagener Straße wurde die Löscheinheit Volmarstein um 22.43 Uhr alarmiert. Hier ragten mehrere Äste eines Baumes auf die komplette Fahrbahn. Weiterhin hatten diese die Beleuchtung beschädigt. Aufgrund weiterer nachrutschender Äste wurde die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel telefonisch nachgefordert. Mehrere Äste wurden über die Drehleiter mittels Kettensäge beseitigt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, Einsatzende nach gut eineinhalb Stunden. Für die Dauer der Arbeiten war die Hagener Straße komplett gesperrt. Für die beschädigte Straßenbeleuchtung war das Energieversorgungsunternehmen AVU vor Ort.

Leblose Person

Am Samstag wurde die Löscheinheit Grundschöttel um 17.22 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Von-der-Recke-Straße alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte eine Tür gewaltfrei geöffnet werden. Leider konnte der Person nicht mehr geholfen werden, die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Einen weiteren umgestürzten Baum gab es ebenfalls noch für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter am Samstag. Um 17.59 Uhr ging es für die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel in die Bachstraße. Vor Ort hing ein umgestürzter Baum in einem Hang, welcher drohte auf die Fahrbahn zu rutschen. Mit Unterstützung des Rüstwagens, der Löscheinheit Alt-Wetter und der Drehleiter wurde die Gefahr mittels Kettensägen beseitigt. Durch die ebenfalls vor Ort anwesende Rufbereitschaft des Stadtbetriebes wurde der Bereich abgesichert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, der Einsatz konnte nach gut drei Stunden beendet werden. Für die Dauer der Arbeiten war die Bachstraße in dem Bereich komplett gesperrt. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Die Löscheinheit Wengern wurde dann am Sonntagmorgen um 06:00 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Schmiedestraße alarmiert. Hier mussten die Einsatzkräfte allerdings nicht tätig werden, da die betroffene Person selbstständig die Tür geöffnet hat. Der Einsatz konnte nach 20 Minuten abgebrochen werden.

