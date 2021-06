Feuerwehr Wetter löscht brennende Absperrungen

Zur Schwelmer Straße rückt die Feuerwehr am Samstagabend aus, weil dort Absperrungen in Brand geraten sind.

Wetter. An der Schwelmer Straße brennen Absperrungen, die die Feuerwehr Samstagabend löschen muss. Auch eine Ölspur erfordert den Einsatz der Wehr.

Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter mussten am Samstag früh aufstehen. Um 7.12 Uhr wurde eine Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Bahnhofstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Wehr waren allerdings keine Maßnahmen mehr erforderlich, da die Person selbstständig die Tür geöffnet hatte. Der Einsatz wurde nach 20 Minuten beendet.

Absperrungen brannten

Zu einem Kleinbrand an der Schwelmer rückte die Löschgruppe Grundschöttel am Samstagabend um 22.19 Uhr aus. Aus ungeklärter Ursache waren in einem Baustellenbereich ein Absperrfuß und eine Absperrbake in Brand geraten. Mit einem Schnellangriff löschten die Helfer das Feuer sofort; weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und die Einsatzstelle konnte nach einer halben Stunde an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben werden.

Ölspuren gemeldet

Erneut früh aufstehen mussten die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter am Sonntag um 2.56 Uhr. Von dem Gelände einer Tankstelle in der Kaiserstraße ausgehend, wurde eine Betriebsmittelspur gemeldet. Die Feuerwehr musste hier allerdings keine Maßnahmen ergreifen; die Einsatzstelle wurde an den ebenfalls alarmierten Stadtbetrieb übergeben.

Bereits am Freitagabend war die Löscheinheit Esborn um 19.59 Uhr zu einer Ölspur auf der Grundschötteler Straße alarmiert worden. Die ehrenamtlichen Helfer stellten Warnschilder zur Verkehrssicherung auf; die Kehrmaschine des Stadtbetriebs reinigte die Fahrbahn. Weitere Maßnahmen waren danach nicht erforderlich; die Feuerwehr beendete den Einsatz nach einer guten Stunde.

