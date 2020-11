Feuerwehr Wetter löscht brennende Gartenlaube

Wetter. Zu einer brennenden Gartenlaube rückte die Feuerwehr Wetter Samstagmorgen aus. Doch das war nicht der einzige Einsatz für die Helfer.

Die Feuerwehr-Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstagmorgen um 6.07 Uhr zu einem Brandeinsatz an der Oberwengerner Straße alarmiert. Dort war aus bisher ungeklärter Ursache eine Gartenlaube in Brand geraten. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung auf dem Ruhr-Rad-Wanderweg wurde die Löscheinheit Grundschöttel nachalarmiert. Mit den Löschfahrzeugen beider Einheiten bauten die Wehr einen Pendelverkehr auf. Nach ca. 40 Minuten konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Eine zweite Gartenlaube musste ebenfalls kontrolliert werden.

Güterzugstrecke gesperrt

Kurzfristig wurde die Güterzugstrecke in dem Bereich komplett gesperrt. Da aber ein Überqueren der Bahngleise für Löschmaßnahmen nicht notwendig war, konnte die Sperrung nach kurzer Zeit, in Absprache mit dem Notfallmanager der Deutschen Bahn, wieder aufgehoben werden. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren noch Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und des Bauordnungsamtes vor Ort. Nach den Aufräum- und Reinigungsarbeiten konnte der Einsatz nach guten vier Stunden beendet werden. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Brandmelder im Schöntal

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel hatten fast die Aufräumarbeiten von dem vorherigen Einsatz beendet, da ging es um 10.27 Uhr schon weiter. In der Schöntaler Straße hatte in einem Wohnheim die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach zehn Minuten gab die Feuerwehr Entwarnung: In einem Bewohnerzimmer hatte ein Rauchmelder aufgrund von übermäßigem Gebrauch von Pflegeartikeln ausgelöst. Der Einsatz wurde nach 20 Minuten abgebrochen.

Die Löscheinheit Esborn, der Einsatzführungsdienst und der Bereitschaftsdienst vom Stadtbetrieb wurden um 13.41 Uhr zu einer gemeldeten Ölspur auf der Köhlerwaldstraße, Ecke Stemker Weg alarmiert. Hier streuten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr eine 30 Meter lange Verunreinigung auf der Fahrbahn mit Bindemittel ab und stellten zwei Warnschilder auf. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich; die Wehr beendete den Einsatz nach einer halben Stunde.