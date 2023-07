Feuerwehr Wetter rückt in der Nacht zu Containerbrand aus

Wetter. Erneut hat ein Container in Wetter in der Nacht gebrannt. Zusätzlich rücken die Einsatzkräfte zu einem beschädigten Baum aus.

Der brennende Inhalt eines Papiercontainers beschäftigte die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Wetter in der Nacht zu Donnerstag.

Papiercontainer brennt in voller Ausdehnung

Um 2.08 Uhr mussten die Kräfte der Löscheinheit Alt-Wetter hierzu in die Ruhrstraße ausrücken. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle brannte der Inhalt eines Papiercontainers in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das brennende Papier unter Atemschutz mit einem C-Rohr ab. Eine Brandausbreitung auf weitere Container wurde so verhindert. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle nach fünfundvierzig Minuten gemeldet werden.

Ein Containerbrand muss von der Feuerwehr gelöscht werden. Foto: Feuerwehr Wetter

Teleskopsäge kommt zum Einsatz

Am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde die Feuerwehr dann in die Ringstraße gerufen. Dort drohte ein großer, angebrochener Ast auf parkende Autos zu fallen. Nach kurzer Zeit war der Fahrzeughalter festgestellt und das Auto aus dem Gefahrenbereich entfernt. Mittels einer Teleskopsäge wurden mehrere betroffene Äste aus der Baumkrone entfernt, zerkleinert und neben dem Gehweg abgelegt. Hier betrug die Einsatzdauer ca. dreißig Minuten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter