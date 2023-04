Feuerwehr Wetter rückt zu Gasalarm aus

Wetter. Im Keller und in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Hochstraße ist Gasgeruch gemeldet worden. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Die Freiwillige Feuerwehr Wetter ist am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus an der Hochstraße wurde Gasgeruch sowohl im Keller als auch in Tiefgarage festgestellt.

Die ausgerückten Einsatzkräfte nahmen beim Eintreffen den Gasgeruch deutlich war und entschlossen sich, das Haus zu evakuieren. Das stellte sich nach Redaktionsinformationen als schwierig heraus. Daher wurde die Polizei hinzugezogen.

Derzeit warten die Einsatzkräfte auf den Gasversorger, der benachrichtigt wurde. Die Redaktion berichtet, sobald es neue Informationen gibt.

