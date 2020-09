Feuerwehr Wetter wegen Geruch im Lehrerzimmer im Einsatz

Wetter. Besorgnis erregende Stichworte: Wetters Feuerwehr wurde wegen undefinierbarer Gerüche im Lehrerzimmer und unklarer Rauchentwicklung alarmiert.

Ein undefinierbarer Geruch wurde der Freiwilligen Feuerwehr Wetter am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr aus dem Lehrerzimmer der Gemeinschafts-Grundschule Wengern gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war in diesem Raum ein leichter Geruch wahrnehmbar, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Ein Trupp kontrollierte mit einer Wärmebildkamera das Zimmer sowie die umliegenden Bereiche. Zusätzlich wurden alle dort befindlichen Elektrogeräte begutachtet.

Nachdem hier überall nichts Ungewöhnliches festgestellt worden war und auch alle anderen Ursachen ausgeschlossen werden konnten, übergab der Einsatzleiter die Einsatzstelle an den anwesenden Hausmeister. Der Raum wurde stromlos geschaltet, eine Fachfirma führt jetzt noch weitere Kontrollen an der Elektroinstallation durch. Da in diesem Bereich kein Unterricht stattfindet, kam es auch nicht zu Beeinträchtigungen des Schulbetriebes. Die Feuerwehr rückte nach einer Stunde wieder ab.

Bläulicher Rauch an der Nielandstraße

Am Nachmittag wurde dann um 14.56 Uhr die Löscheinheit Grundschöttel zusammen mit dem Tagesdienst zum Gewerbegebiet Nielande gerufen. Hier hatte der Anrufer in der Nielandstraße eine bläuliche Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die eingesetzten Kräfte kontrollierten mit mehreren Fahrzeugen den betreffenden Bereich. Zusätzlich wurde die Drehleiter ausgefahren, um so von oben eine eventuelle Rauchentwicklung ausmachen zu können.

Nachdem die Einheiten vor Ort keine Feststellung melden konnten, wurde der Einsatz nach gut dreißig Minuten abgebrochen.