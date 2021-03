Feuerwehr Wetter: Zwei Hilfseinsätze ohne konkreten Befund

Wetter. Am Mittwoch sorgte sich die Freiwillige Feuerwehr Wetter um eine vermeintlich hilflose Person in einer Wohnung und um unbekannten Gasaustritt.

Zwei Hilfeleistungseinsätze beschäftigten die Freiwillige Feuerwehr Wette am Mittwochvormittag. Mit dem Einsatzstichwort „P-Tür“ wurde der Tagesdienst um 10.40 Uhr alarmiert. In der Wilhelmstraße sollte sich vermutlich eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür befinden. Tätigwerden mussten die Feuerwehrkräfte an dieser Einsatzstelle allerdings nicht mehr, die auch vor Ort anwesende Polizei hatte während des Einsatzverlaufs einen Zweitschlüssel erhalten. So konnten die Wohnungstür schadfrei geöffnet und die Räumlichkeiten kontrolliert werden. In der Wohnung wurde keine Person vorgefunden. Der Einsatz wurde somit nach ca. fünfzehn Minuten beendet.

Als sich die Einsatzkräfte gerade auf der Rückfahrt zu ihrem Standort befanden, erreichte sie ein weiterer Alarm. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Borsigstraße hatte im Keller des Hauses einen unbekannten Geruch wahrgenommen und über Notruf die Feuerwehr gerufen. Die erste Erkundung des Einleiters ergab keine Auffälligkeiten. Ein Trupp ging dann mit verschiedenen Messgeräten in den Kellerbereich vor. Auch hier zeigten die Geräte keine ungewöhnlichen oder erhöhten Messwerte an.

Nach Rücksprache mit dem Anrufer wurde der Einsatz nach gut dreißig Minuten abgebrochen und alle eingesetzten Kräfte aus Grundschöttel und Alt-Wetter konnten einrücken.