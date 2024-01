Feuerwehreinsatz: Baum stürzt in Herdecke auf Oberleitung

Herdecke Die Feuerwehr Herdecke rückt zu drei Einsätzen aus und verhindert unter anderem, dass Hydrauliköl in die Kanalisation gelangt.

Die Feuerwehr Herdecke musste am Dienstagmorgen um 6.34 Uhr zur „Hellbracke“ ausrücken. Vor Ort war ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt und hat diese abgerissen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und zerkleinerte den Baum bis zum Eintreffen des Elektrikers der Technischen Betriebe Herdecke. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug neben der Polizei und den Technischen Betrieben rund 40 Minuten im Einsatz.

Hydrauliköl ausgelaufen

Um 15.47 Uhr musste die Feuerwehr Herdecke in die Straße „in der Schlage“ ausrücken. Hier war an einem Müllfahrzeug ein Hydraulikschlauch geplatzt. Das auslaufende Hydrauliköl drohte in die Kanalisation zu laufen, was jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden konnte. Der kontaminierte Bereich wurde abgestreut und Warnschilder aufgestellt. Auch hier war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug rund 40 Minuten im Einsatz.

Ölspur am Ahlenberg

Bereits am Montagnachmittag gegen 15.33 Uhr musste die Feuerwehr Herdecke zu einer Ölspur in den Ortsteil Ahlenberg ausrücken. Hier waren die Straßen „Im Siepen / Weg zur Schanze /Dortmunder Landstraße“ sowie weitere Straßen im Stadtgebiet Dortmund mit Heizöl kontaminiert. Durch die Feuerwehren Herdecke und Dortmund wurden Warnschilder aufgestellt und ein Fachunternehmen mit der Beseitigung beauftragt. Die Feuerwehr Herdecke war neben der Feuerwehr Dortmund und der Polizei rund 2 Stunden im Einsatz.

