Feuerwehreinsatz: Senioren stecken in Aufzug fest

Wetter. Das lange Wochenende startete für Löscheinheiten der Feuerwehr Wetter mit vielen Einsätzen – einmal war ein angebranntes Baguette die Ursache.

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel, Wengern und Esborn wurden am Freitag um 12.12 Uhr zu einem Pflegeheim in der Oskar-Niemöller-Straße alarmiert. Vor Ort konnte schnell festgestellt werden, dass angebranntes Baguette in einem Backofen den Alarm ausgelöst hatte. Der Bereich wurde belüftet und die Einsatzstelle anschließend einem Verantwortlichen übergeben. So konnte das Einsatzende bereits nach 20 Minuten gemeldet werden.

Motorroller fängt Feuer

Am Samstag wurde die Löscheinheit Grundschöttel um 14.08 Uhr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand in der Köhlerstraße alarmiert. Hier hatte ein Motorroller aus ungeklärter Ursache Feuer im unteren Bereich gefangen. Da Anwohner das Feuer schon mit zwei Eimern Wasser gelöscht hatten, mussten die Einsatzkräfte vor Ort den Roller nur noch mit der Wärmebildkamera kontrollieren und die auslaufenden Betriebsmittel abstreuen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Stromausfall stoppt Aufzug

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 14.53 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Friedrichstraße alarmiert. Aufgrund eines großflächigen Stromausfalles im Stadtgebiet funktionierten auch die Aufzüge in der Senioreneinrichtung nicht mehr. In diesem befanden sich allerdings noch Personen. Ein Einsatz der Feuerwehr war allerdings nicht mehr erforderlich, weil bei Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte die Aufzüge wieder funktionierten. Der Einsatz wurde daraufhin nach acht Minuten abgebrochen.

