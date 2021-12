FHS in Herdecke Vollmitglied bei MINT-Netzwerk Excellence

Herdecke. Die Friedrich-Harkort-Schule ist jetzt Vollmitglied im bundesweiten Excellence-Netzwerk der MINT-Fächer. Das hat Vorteile.

Die Anwärterzeit ist vorbei. Die Friedrich-Harkort-Schule ist Vollmitglied des nationalen Excellence Schulnetzwerks für die MINT-Fächer. Schulleiter Andreas Joksch erfreut: „Durch das großartige und langjährige Engagement der MINT-Fachschaften ist uns eine Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler über die Breitenförderung hinaus gelungen.“

Mit 339 Mitgliedsschulen gehören ungefähr zehn Prozent der deutschen Gymnasien dem nationalen Excellence-Schulnetzwerk an. Die Bewerbungen der neu aufgenommenen Schulen überzeugten die Fachjury im diesjährigen Auswahlverfahren mit einem hervorragenden MINT-Profil, das sie für das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC qualifiziert.

In der Stellungnahme für die Herdecker Friedrich-Harkort-Schule zur Aufnahme heißt es: „Mit Ihrer Bewerbung konnten Sie den herausragenden MINT-Schwerpunkt, die exzellenten Angebote und das große Engagement von Kollegium und Schülerinnen und Schülern unter Beweis stellen.“

Die 339 zertifizierten Schulen profitieren von den hochkarätigen Förderprogrammen und innovativen Veranstaltungsformaten des Vereins. So dürfen MINT-EC-Schulen das von der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) unterstützte MINT-EC-Zertifikat verleihen. Dieses würdigt das MINT-Engagement von Schülerinnen und Schüler während ihrer gesamten Schullaufbahn. Es bietet Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen eine verlässliche, von den Schulsystemen der Länder unabhängige, Einordnung der Schülerleistungen in MINT.

Darüber hinaus unterstützt MINT-EC die Vernetzung der Schulen untereinander sowie mit Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Zum zweiten Mal wurde die Schulleitertagung virtuell umgesetzt und öffnete die digitalen Pforten für rund 540 Vertreterinnen und Vertreter von Schulen und Institutionen aus Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft. Jörg Matern von der Siemens AG, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von MINT-EC, und MINT-EC-Geschäftsführerin Dr. Niki Sarantidou führten die Teilnehmenden durch die Veranstaltung. Das Programm hatte es in sich: In den virtuellen Messehallen stöberten die Besucherinnen und Besucher über die Dauerausstellungen der Bildungs- und Schulkonzeptemärkte, um sich zu Unterrichtstools und Methoden sowie neuen Angeboten in MINT zu informieren und auszutauschen.

Die Friedrich-Harkort-Schule Herdecke war auf dem Schulkonzeptemarkt mit einem virtuellen Messestand vertreten und stellte das schuleigene Konzept „FörderForderProjekt“ vor, das sich an besonders interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler richtet. Ausgearbeitet wurde dieses Konzept unter anderem von der Lehrkraft Sandra Roth, die sich für den Bereich der Begabtenförderung zuständig zeigt, und der Lehrkraft Stefanie Gierke, die MINT-Koordinatorin und zugleich zuständig für den Bereich individuelle Förderung ist. In den FFP-Stunden gehe es neben der persönlichen Betreuung und der Prozessbegleitung auch um den Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. So lernten sich Gleichgesinnte kennen und können sich gegenseitig unterstützen, so Gierke. Am virtuellen Messestand wurden die beiden Lehrkräfte unterstützt von den Schülerinnen Luisa Jansing und Emma Nockemann aus der 8b, die für Beratungsgespräche zur Verfügung standen.

Zusätzlich wurden viele spannende Workshops angeboten: Von der Digitalisierung des Unterrichts über 3DModellierung in der Mathematik bis zum Thema Künstliche Intelligenz inspirierten die Workshops zum eigenständigen Gebrauch von modernen Medien im Unterricht. Ebenso interaktiv gestaltete sich die Key Note von Judith Wiese, Siemens AG. In ihrem inspirierenden Impuls zum Thema „Die Zukunft der Arbeit“ animierte sie die Gäste zum Austausch und lud im Anschluss zur Teilnahme an einer gemeinsamen Diskussionsrunde ein.

Insgesamt wurden zehn neue Mitgliedsschulen feierlich in das Netzwerk aufgenommen.

Vielfache Unterstützung Das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC ist das nationale Excellence-Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Profil in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Das Netzwerk wurde im Jahr 2000 von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern gegründet und arbeitet eng mit deren regionalen Bildungsinitiativen zusammen. MINT-EC liefert ein breites Veranstaltungs- und Förderangebot für Schülerinnen und Schülern sowie Fortbildungen und fachlichen Austausch für Lehrkräfte und Schulleitungen.

