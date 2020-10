Darum war die Hosselmann-Filiale in Herdecke geschlossen

Im Mühlencenter in Herdecke hat die Filiale der Bäckerei Hosselmann nach den Hygiene-Problemen in der zentralen Backstube in Hamm wieder geöffnet.

Herdecke. Nachdem auch Herdecker Filialen der Bäckerei Hosselmann wegen Problemen in der Backstube in Hamm geschlossen waren, läuft der Verkauf seit Montag.

Mäuse in der Backstube haben die Produktion der nordrhein-westfälischen Bäckereikette Hosselmann vorübergehend stillgelegt. Das Problem sei nun behoben – und die mehr als 200 Filialen seien am Montag wieder geöffnet, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit.

Das betrifft auch die zwei Herdecker Standorte. Am Montag öffneten sowohl die Filiale im Mühlencenter in den Innenstadt als auch jene bei Rewe Symalla in Ende. Kleine Einschränkungen gebe es noch, was die gewohnte Sortimentsauswahl angeht. Am Dienstag aber soll alles wieder uneingeschränkt ablaufen.

Große Teile der Produktion seien nach dem Stopp am Sonntag wieder aufgenommen worden. Die Stadt Hamm hatte den Betrieb am Donnerstag dicht gemacht. Das Lebensmittelüberwachungsamt habe bei einer Kontrolle „einen akuten Schädlingsbefall“ festgestellt, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Vorfall wohl nur in Produktionsstätte

Der Vorfall betraf den Angaben zufolge ausschließlich die Produktionsstätte in Bockum-Hövel und keine Hosselmann-Filiale. „Offenbar waren durch die laufenden Arbeiten bei der Betriebsumstellung und einen Maschinentausch Mäuse in die Backstube gelangt“, teilte das Unternehmen mit. Filialen von Hosselmann waren nicht von dem Nager-Befall betroffen.

An der Produktionsstätte seien nun bauliche Maßnahmen in Vorbereitung, um das Eindringen von Schädlingen zu verhindern. „Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden, denen wegen der kurzzeitigen Schließung nicht das vertraute Angebot zur Verfügung stand bzw. steht“, sagte Martin Hosselmann, geschäftsführender Inhaber der Bäckerei.