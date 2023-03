Film im Herdecker Onikon: Mit offenen Augen durch die Heimat

Herdecke/Wetter. Fortsetzung mit alten Bildern: Das Herdecker Kino Onikon zeigt Naturentdeckungen vor der Haustür, darunter auch Aufnahmen aus Wetter und Witten.

Mit fünf weiteren Filmen über die nähere Umgebung setzt Filmchronist Bernd Emde aus Wetter die erfolgreiche Onikon-Veranstaltung vom letzten Oktober fort. Samstag, 18. März, möchte er alle Natur- und Heimatfreunde motivieren, wieder mal mit offenen Augen vor die Haustür zu treten und auf Entdeckungstour zu gehen.

Gezeigt wird im Herdecker Kino Onikon an der Goethestraße zunächst ein Film über eine Wanderung von Herdecke über den Ardeyrücken nach Witten und eine Tour am Elbschebach entlang von der Quelle bis zur Mündung in Wengern. Der Film mit einer Laufzeit von 60 Minuten erzählt zudem die Geschichte des Beck Eck auf dem Brasberg in Wengern.

Menschen und Natur im Ruhrtal

Eigene kurze Filme gibt es über den Bauernmarkt in Esborn, 50 Jahre evangelische Christuskirche in Grundschöttel und das Mausoleum der Familie Wehberg. Gezeigt werden Aufnahmen von außen und von innen. Schließlich kommen alle vier Jahreszeiten im Ruhrtal zu ihrem Recht. Gezeigt werden viele heimische Vogelarten, Amphibien und Insekten – in Bild und Ton.

Die Filme, die Bernd Emde zwischen 2017 und 2022 gedreht hat und die nun zum ersten Mal in einem Kino präsentiert werden, sind „ein Augen- und Ohrenschmaus“ für alle, die Fauna und Flora und das Wandern lieben, versprechen die Veranstalter von der Herdecker Filminitiative.

Die Vorführung am Samstag, 18. März, beginnt um 15 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Dazu muss eine viertelstündige Pause gerechnet werden. Die Karte kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Reservierungen sind nur online möglich unter www.onikon.de unter dem Begriff „Vorstellungen“. Die Reservierungsbestätigung erfolgt prompt. Das Kino Onikon befindet sich im Herdecker Kulturhaus an der Goethestraße 14. Die Veranstaltung nächsten Samstag ist die zweite Kooperation zwischen dem Heimatverein Wetter und der Filminitiative, die das Kino Onikon seit über 40 Jahren betreibt.

„Mit offenen Augen“ ist der Hauptfilm am Samstag zu den Naturentdecktungen vor der Haustür überschrieben. Mit der Handvoll anderer Filme ist dieser Filmnachmittag der mittlerweile 32. in der Reihe „Als die Heimat noch schwarz-weiß war“ - und darunter nicht der erste in Farbe.

