Finanzspritze der Sparkasse für jede Schule in Wetter

Wetter. Lose der Sparlotterie der Sparkasse Gevelsberg-Wetter helfen nicht nur den Loskäufern, wie sich an allen Schulen in Wetter zeigt.

Wer bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter ein Los der Sparlotterie der Sparkassen kauft, der denkt natürlich zuerst an sein eigenes Glück. Er hofft auf ein Auto, ein Wohnmobil, ein monatliches Zusatzgehalt von 1500 Euro für fünf Jahre oder einen namhaften Geldbetrag als Gewinn. Aber, wer bei der Sparlotterie teilnimmt, der tut auch gleichzeitig etwas Gutes. 53.500 Euro aus dem Verkauf der Lotterielose verteilt die heimische Sparkasse kurz vor Weihnachten an die 20 Fördervereine der Schulen in Wetter und in Gevelsberg.

„Das ist in einer Zeit wichtig, in der uns andere Einnahmequellen wegfallen. Es gibt keinen Umweltmarkt, keinen Brückenlauf und keinen Tag der offenen Tür wegen Corona“, freut sich Thomas Apffelstaedt, Vorsitzender des Fördervereins der Schule am See in Wetter, über die finanzielle Spritze, „die es so vor dem Zusammenschluss der beiden Sparkassen vor drei Jahren nicht gegeben hat.“

Investition in die Zukunft

In Pandemie-Zeiten hat sich auch die Verwendung der Spende in der Schule am See geändert. „Früher haben wir zum Beispiel ein E-Piano für den Musikunterricht oder Mikrophone für unseren Schulchor angeschafft“, so Apffelstaedt. Diesmal soll das Geld mithelfen, ein spezielles Problem zu lösen. „Weil unsere Schule so schnell gewachsen ist, passen nicht mehr alle Kräfte in ein Lehrerzimmer. Also haben wir zwei davon eingerichtet. Das bringt aber Kommunikationsprobleme, die wir lösen müssen“, so der Fördervereins-Vorsitzende.

2500 Euro erhält jede Grundschule im Jahr durch die Lotterie. 3000 Euro bekommen die weiterführenden Schulen in Gevelsberg und Wetter. Von jedem Sparlotterie-Los, das sechs Euro kostet, gehen aber erst einmal 4,80 Euro auf das Sparkonto des Spielers. 1,20 Euro sind der Lotteriebeitrag, davon werden mit 90 Cent die Gewinne finanziert. 30 Cent bleiben für den guten Zweck übrig. So addieren sich in zwölf Monaten bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter die Centbeträge zu einer beachtlichen Summe von 49.294,80 Euro. Um alle Schulen die versprochenen Beträge auszahlen zu können, stockt die heimische Sparkasse die Summe um 4.205,20 Euro auf und kommt so auf die benötigten 53.500 Euro.

„Wir könnten also noch einige Mitspieler gebrauchen“, sagen Thomas Sauerwald und Rainer Sohn, die beide mit Lotterielosen ihr Glück herausfordern. Beide Väter arbeiten bei der Sparkasse. Ihre Kinder Maximilian und Benjamin gehen zum Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter und profitieren davon, wenn ihre Väter kräftig Werbung für den Kauf von Losen der Sparlotterie machen.

Thomas Sauerwald und Rainer Sohn wollen aber auch allen Spielern danke sagen, die mit ihrem Loskauf die Schulen vor der Haustür unterstützen und damit in die Zukunft der jungen Menschen in Gevelsberg und Wetter investieren.

In 36 Jahren sind durch die Lotterie immerhin 680.264,70 Euro zusammengekommen. Seit 1984 gehen die Zweckerträge in Gevelsberg fast ausschließlich an die Schulen. Nach dem Zusammenschluss der beiden Geldinstitute im Jahr 2017 ist das auch in Wetter der Fall.