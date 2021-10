Historischer Rückblick Firma Prinz: Arbeit und Lohn für Familien in Freiheit Wetter

Wetter. Die Geschichte der Freiheit in Wetter hat bis 1974 viele Jahre die Firma Prinz mitbestimmt. Erinnerungen an die Feilenfabrik und Gesenkschmiede.

Durch die neue Harkort-Skulptur und die Pläne zur Umgestaltung der Freiheit rückt das Areal neben der Burg Wetter verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Dabei sollte auch die fast schon vergessene Firma Prinz in Erinnerung bleiben. Denn diese brachte vor allem den in der Freiheit lebenden Familien Arbeit und Einkommen.

Die Feilenfabrik und Gesenkschmiede Walter Prinz befand sich 1969 zum 100-jährigen Bestehen in der dritten Generation im Familienbesitz. Die Gründung 1869 von August Prinz erfolgte in Hagen, wurde jedoch nach 18 Jahren auf das Gelände des ältesten Stadtteils von Wetter, in die Freiheit verlegt. Und zwar auf das historische Gebiet, auf dem Ludwig Stuckenholz bereits seine erste Maschinenfabrik gründete und betrieb. Der Inhaber hatte darauf geachtet, dass die stuckenholzschen Gebäude ihr historisches Gesicht behielten.

Anfänge als Handhauerei

Der Gründer des Unternehmens betrieb seine Feilenfabrik zunächst als Handhauerei. Von den Feilenhauern wurden große handwerkliche Fähigkeiten erwartet. Die handwerkliche Arbeit wich jedoch dem technischen Fortschritt, als 1892 die erste Maschine aufgestellt wurde, die durch eine Dampfmaschine angetrieben wurde. In der schnelllebigen Technik musste bald die Handhauerei durch die Maschinenhauerei abgelöst werden. In den folgenden Jahren der schnellen Entwicklung wurde die Dampfkraft von der Elektrizität abgelöst. Die schwierige Handarbeit wurde mehr und mehr verdrängt.

Zu der umfangreichen Feilenfabrikation wurden um 1900 die Gesenkschmiede und 1947 eine Abteilung angegliedert, die Schmiedestücke, patentierte Apparate, Maschinen sowie Geräte für den Bergbau herstellte und vertrieb. Die Platzverhältnisse für eine dringend notwendige räumliche Ausweitung konnte in Wetter nicht ermöglicht werden, deshalb wurde die Feilenfabrikation vom Höhenzug am Harkortsee nach Hagen-Vorhalle, Volmarsteiner Straße 17, verlegt. Hier entstanden im Laufe einiger Jahre vollkommen neue Fabrikationsräume, die die gesamte Feilenfabrikation aufnehmen konnte. Die anderen Fabrikationen in der Freiheit liefen reibungslos weiter.

Ein Autounfall riss Walter Prinz aus seinem so schaffensreichen Leben. Ein schwerer Verlust für den Betrieb. Seiner Gattin und ihren Mitarbeitern fiel nun die Aufgabe zu, den Betrieb weiter zu führen, um ihn zur gegebenen Zeit der vierten Generation zu übergeben. Aber nach einer gewissen Zeit erlosch leider das traditionsreiche Unternehmen. Die alten Fabrikgebäude in der Freiheit wurden 1974 im Rahmen der Freiheitssanierung abgerissen. Das freie Gelände wurde wohnbebaut.

Der Autor Herbert Sabiers, Jahrgang 1943, hat in einem Manuskript viele Ereignisse aus seinem Leben in Wetter festgehalten. Der Wetteraner, dessen Familie aus Posen stammt, befasst sich sowohl mit der Geschichte seiner Vorfahren als auch mit vergangenen Geschehnissen in der Harkortstadt.

Das alte ehrwürdige Wohngebäude der Familie Prinz, das nachweislich aus dem Mittelalter stammt, angeblich sogar bereits weit vor dem dreißigjährigen Krieg errichtet und 1936 von der Familie Prinz restauriert wurde, blieb weiterhin als Wohnsitz der Familie Prinz erhalten. Es wurde zu einem späteren Zeitpunkt von einer Juwelierfamilie aus Wetter gekauft, noch einmal kernsaniert und von dieser bewohnt.

Zeitungsbericht aus dem Jahr 1936

In einem Bericht der Wetterschen Zeitung vom 15. Juni 1936 über das Prinzsche Haus in der Freiheit heißt es: Das Gebäude aus dem Mittelalter an der Wasserpforte, ein Steinhaus mit Treppengiebel aus dem Mittelalter, wird augenblicklich einer Instandsetzung unterzogen. Wie alt dieses Haus ist, lässt sich nicht genau sagen; selbst gute Chroniken enthalten darüber nichts.

Oben rechts ist das Wohnhaus der Familie Prinz in der Freiheit Wetter zu sehen Foto: Archiv Sabiers

Die Großeltern des jetzigen Besitzers haben mal durch Zufall in dem Haus vergilbte Papiere gefunden, deren Inhalt konnte aber nicht mehr festgestellt werden. Fachleute meinen, dass das Prinzsche Haus weit vor dem dreißigjährigen Krieg errichtet wurde. Als letzteres Haus in Wetter besaß es bis vor kurzem noch eine Steinplattenbedachung. Die Platten sind durch Ziegel ersetzt worden. Es ist sicher von Interesse, dass mit den Steinplatten ein Gewicht von 35 Tonnen auf dem Haus ruhte. Gewaltig sind die Umfassungsmauern des Gebäudes, das ehemals zu den wehrhaften Einrichtungen des Bollwerks (Burg) gehörte. Auf hohen Felsen erhebt es sich und nimmt sich im Bilde der Freiheit eindrucksvoll aus.

Die Erneuerung bezieht sich zunächst auf das Innere des Gebäudes. Das Gebälk wird teilweise befestigt; die Balken waren entweder nicht mehr besonders gut oder sie hatten keine sichere Verbindung mehr untereinander. Daher erschien es ratsam, neue Zwischenwände (Mauerwerk) zu ziehen. Welch kräftige Balken damals verwendet wurden, zeigte sich nun. Die äußere Instandsetzung des Hauses (die Erneuerung des Gebäudes erfolgte im Einvernehmen mit dem Provinzialkonservator) berührt neben der erwähnten Bedachung noch die Verbesserung eines Erkers und die Verputzung. So bleibt das Haus als Väter-Erbe erhalten.

