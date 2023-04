Firmen melden mehr Lehrstellen, aber Jugendliche fehlen

Ennepe-Ruhr. Auf zehn Bewerber im EN-Kreis kommen momentan 19 freie Stellen. Trotzdem bekommt nicht jeder Jugendliche seine Wunschausbildung.

In diesem Ausbildungsjahr haben sich im Kreis bisher 1285 ausbildungsinteressierte Jugendliche gemeldet (9,4 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr), während 2038 Ausbildungsstellen von den Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden (13,8 Prozent mehr).

Aktuell suchen noch 704 junge Männer und Frauen einen Ausbildungsplatz. Ihnen stehen derzeit 1355 unbesetzte Ausbildungsstellen zur Verfügung – und damit statistisch ganze 19 Stellen auf zehn Bewerber.

Doch welche Stellen sind noch frei? 92 Verkäufer werden derzeit noch gesucht, daran an schließt sich der Ausbildungsberuf des Einzelhandelskaufmann (74) sowie des Medizinischen Fachangestellten (55). Demgegenüber stehen 44 Ausbildungssuchende für den Bereich Medizinischer Fachangestellter, 34 im Bereich Kaufmann für Büromanagement sowie 30 junge Menschen, die eine Stelle als Verkäufer suchen, um nur die Top 3 zu nennen (alle Berufe natürlich auch für weibliche Auszubildende).

Chancen nochmals verbessert

Die Chancen für junge Menschen im Kreis haben sich damit im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert. Damals kamen hier schon 16 Stellen auf zehn Bewerber. Mit diesen Eckdaten zog die Agentur für Arbeit Hagen am Freitag Zwischenbilanz für das Ausbildungsmarktjahr 2022/23.

„Die Entwicklung zum Bewerbermarkt ist im Ennepe-Ruhr-Kreis schon fortgeschritten. Hier gab es im vergangenen Jahr bereits mehr Stellen als interessierte Jugendliche. Die heimischen Unternehmen melden trotz aktueller Probleme in diesem Jahr noch mehr Ausbildungsstellen. Dennoch stehen ihnen immer weniger Bewerberinnen und Bewerber gegenüber“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen, zur Entwicklung im ersten Halbjahr.

„Die Corona-Folgen sind immer noch zu spüren. Jugendliche hatten in den letzten zwei Jahren vielfach nicht die üblichen Möglichkeiten der Berufsorientierung. Das Interesse an dualer Ausbildung lässt generell immer mehr nach. Noch wirkt sich diese Entwicklung unterschiedlich auf die Berufsfelder aus.“

Die Ausbildungsmarkt-Expertin appelliert an die Betriebe, nicht nachzulassen, die vorhandenen Potenziale zu nutzen und die Jugendlichen so zu nehmen, wie sie sind: „Für die Unternehmen ist Ausbildung immer noch das stärkste Mittel gegen den Fachkräftemangel, der unzweifelhaft weiter zunehmen wird. Qualifizierte Arbeitnehmer werden immer gebraucht. Der Kampf um die Talente verschärft sich.“

Heck rät, alle Möglichkeit nutzen, zum Beispiel durch Angebote von Betriebspraktika in den Osterferien, damit die Jugendlichen unverbindlich in die Berufswelt schnuppern und wichtige, oft wegweisende Erfahrungen sammeln können. „Fakt ist auch, dass viele Jugendliche erst spät ernsthaft mit der Ausbildungssuche beginnen. „Da kommen noch einige auf den Markt, ist noch vieles in Bewegung. Unterstützung bietet die Berufsberatung. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz waren selten so gut wie heute!“

