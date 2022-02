Flüchtlinge und Gendern: Herdecke setzt auf Vielfältigkeit

Herdecke. Flüchtlinge bringen Vielfalt. Eine faire Sprache nimmt Rücksicht auf Vielfalt. Wo die Vielfalt Herdecke bunter macht

Dass Herdecke eine vielfältige Stadt ist und alle Kulturen willkommen heißt, hat sich schon durch das Projekt „Nachbarschaftsnetzwerk“ gezeigt. Dort wurden nicht nur neue Freundschaften geknüpft, sondern es wurde auch Geflüchteten bei Problemen geholfen. Mittlerweile setzen sich für das Projekt auch Geflüchtete selbst ein.



Die Flüchtlingskrise 2015/2016 in Deutschland hat in den Bundesländern einen Bevölkerungswachstum ausgelöst. Vor allem nach diesen prägenden Jahren kann die Stadt Herdecke einen Zuwachs an Bürgerinnen und Bürgern ohne deutsche Staatsbürgerschaft verbuchen. Der Demografiebericht der Stadt Herdecke aus dem Jahr 2020 hält fest, dass der Anteil von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ohne deutsche Staatsbürgerschaft beziehungsweise mit Migrationshintergrund, wenn auch im Vergleich gering, gestiegen ist.

Sprache barrierefrei machen

Ein weiterer wichtiger und vielseitig diskutierter Bereich der Diversität ist die gendergerechte Sprache. Sprache verändert sich andauernd und entwickelte sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer genderbewussten Sprache. Es ist ein langer Prozess. Die sprachliche Erwähnung von Frauen ist der erste Teil dieses Wandels von Sprache, so wird etwa eine Gruppe zunehmend nicht mehr als zum Beispiel „die Bürger“ beschrieben, sondern korrekt als „die Bürgerinnen und Bürger“. Geschlechterpolitisch zählt dies als ein großer Fortschritt für die deutsche Sprache, der allerdings nicht unumstritten ist.

In den letzten Jahren entstanden weitergehende Forderungen. Denn Menschen, die sich selbst keiner der zwei geschlechtlichen Normen zuordnen können oder möchten, sehen sich in der Sprache nicht beachtet. Eine diversitätsbewusste Sprache entwickelt sich zum Trend und auch zur neuen Norm.

Sprache in jeder Hinsicht barrierefrei zu machen, kann jedoch unterschiedlich aussehen. Auch Städte begegnen diesen Bereichen mit mehr Offenheit und auch Professionalität. Herdecke ist eine vielfältige Stadt mit einer bunten Gesellschaft. Und auch in der Stadtverwaltung machen sich Veränderungen bemerkbar. „Momentan wird in der Stadtverwaltung Herdecke an einer ,fairen Sprache’ gearbeitet, die Diversität auch in der Sprache widerspiegeln soll und dementsprechend angepasst wird“, berichtet Anna Gemünd, Pressesprecherin der Stadt Herdecke. Denn jeder Mensch solle auch sprachlich wertgeschätzt und anerkannt werden.

Die Städte Wetter und Herdecke setzen beide auf Vielfalt, die mittlerweile durch viele Maßnahmen in den Städten umgesetzt wird und geprägt ist von dem gegenseitigen Respekt und der Wertschätzung der Bürgerinnen und Bürger untereinander. In der heutigen Zeit des demografischen und gesellschaftlichen Wandels und der zunehmenden Globalisierung scheint es immer wichtiger zu werden, den sich entstehenden Herausforderungen zu begegnen und richtig, sowie nachhaltig zu handeln. Gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wie es etwa beim Runden Tisch in Wetter gehandhabt wird, ist dabei eine beliebte und oft genutzte Möglichkeit.

Weit unterm Schnitt Der Bundesdurchschnitt der Bevölkerung ohne deutsche Staatsbürgerschaft liegt bei 13,5 Prozent und in NRW bei 15 Prozent. Herdecke ist auf aktuell 8 Prozent Bevölkerung ohne deutsche Staatsbürgerschaft gewachsen. Im Jahr 2014 zählten beispielsweise nur 5,7 Prozent der Herdecker Bevölkerung dazu.

