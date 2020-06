Erste Erfolge des Haus- und Hofflächenprogramms sieht die Verwaltung anhand neuer Fassaden zum Beispiel in der Kaiserstraße in Alt-Wetter.

Sanierungen Förderprogramm für schönere Hausfassaden in Alt-Wetter

Wetter. Zuschuss bis 9000 Euro: Die Stadt Wetter verweist auf Immobilien-Förderungen über das Haus- und Hofflächenprogramm. Die Beratungen sind gratis.

Mit der Erweiterung des Umbaugebietes Innenstadt Alt-Wetter und angrenzende Bereiche und der vorliegenden Förderung aus dem Städtebauförderprogramm für 2020 („Lebendige Stadt“) profitiert laut Mitteilung auch das bestehende Haus- und Hofflächenprogramm der Stadt Wetter. Dieses können Bürger für ihre Immobilien im erweiterten Umbaugebiet in Anspruch nehmen.

Die städtische Baufachbereichsleiterin Birgit Gräfen-Loer: „In der Vergangenheit ist das Haus- und Hofflächenprogramm schon sehr erfolgreich gewesen, wie man in der Innenstadt an vielen Hausfassaden sehen kann, die mit Zuschüssen aus dem Förderprogramm in Höhe von bis zu 9000 Euro unterstützt worden sind.“ Die Maßnahmen werden demnach durch den Quartiersarchitekten Jörg Hollweg sowie Ansprechpartner des Fachdienstes Stadtentwicklung begleitet.

Kostenlose Informationen

Private Eigentümer können sich durch den Architekten „umfassend und kostenlos“ zu den Maßnahmen an den Gebäudefassaden, aber auch zu energetischen Verbesserungsmöglichkeiten sowie einer möglichen Hofflächengestaltung beraten lassen sowie eine entsprechende Antragstellung abstimmen. „Eigentümer eines Gebäudes oder einer Hoffläche sollen sich nicht scheuen, die entsprechende Beratung in Anspruch zu nehmen“, ergänzt Ann-Kathrin Kleine, die seit Mai neu im Team des Fachdienstes Stadtentwicklung ist und sich neben diesem Thema auch der Denkmalpflege widmen wird.

Investitionen privater Eigentümer unterstützen Das Programm hat zum Ziel, das Erscheinungsbild der Innenstadt von Alt-Wetter aufzuwerten sowie Investitionen privater Immobilien- und Grundstückeigentümer zu unterstützen. Informationen dazu und zur Antragsstellung sind auf der städtischen Homepage zu finden: www.stadt-wetter.de/bauenin-wetter/citymanagement-wetter/

Folgendes wird gefördert: Maßnahmen der Neu-/Umgestaltung an dem öffentlichen Raum zugewandten Gebäudefassaden (zum Beispiel Anstrich, Ausbesserungs- und Putzarbeiten, künstlerische Gestaltung von Fassaden und Brandwänden); Maßnahmen zur Neu-/Umgestaltung von dem öffentlichen Raum aus einsehbaren Hofflächen (z.B. vorbereitende Maßnahmen wie Abbruch von Nebenanlagen, Entsiegelung und gestalterische Maßnahmen, Öffnung für Bewohner).

Zur Art und Höhe der Förderung: Diese wird laut Stadt in Form eines Zuschusses gewährt. Dieser beträgt 50 Prozent der als förderfähig anerkannten Kosten, höchstens jedoch 30 Euro pro Quadratmeter gestalteter Fläche. Pro Maßnahme liegt die Höchstfördergrenze bei 9000 Euro.

Förderbedingungen: Das Objekt muss innerhalb des Stadtumbaugebietes Innenstadt Alt-Wetter und angrenzende Bereiche liegen. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen, es gibt keine planungs-, bauordnungs- und denkmalrechtlichen Bedenken. Das Objekt muss mindestens zehn Jahre alt sein.