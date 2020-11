Fraktionen setzten auf bewährte Wortführer im Rat Wetter

Viel hat sich bei der Kommunalwahl am 13. September geändert. Bei der SPD in Wetter gab es Mandatsverluste, bei der CDU zumindest Stimmenverluste. Die FDP legte zu, vor allem aber die Grünen konnten ein historisch gutes Ergebnis einfahren. Fünf Parteien kommen nun auf die Mindeststärke von zwei Ratsmitgliedern und können somit Fraktionen bilden. Die Fraktionsvorsitzenden sind – bei allen Veränderungen – in der neuen Ratsperiode aber ausnahmslos die aus den vergangenen Jahren.

„Frank Hasenberg bleibt unser Bürgermeister“, freut sich die SPD in einer Pressemitteilung zur aktuellen Wahl der Fraktionsspitze. 17 Mitglieder hatte die SPD im Rat der Stadt Wetter bislang. Nun werden es 15 sein. Damit ist die SPD weiterhin stärkste Kraft in der wetterschen Politik. Alter und wieder gewählter Fraktionsvorsitzender ist Dirk Fröhning. „Ich freue mich, mit einer gut aufgestellten und motivierten Fraktion in die neue Ratsperiode zu starten und erhoffe mir auch zukünftig eine gute und faire Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen, dem Bürgermeister und der Verwaltung“, sagt er mit Blick auf die erste Sitzung des neuen Rates an diesem Donnerstag.

Zusammenwachsen online

Zweiter Mann an der Spitze der SPD-Fraktion im Rat Wetter ist Wolfgang Cornelsen aus Esborn. Beisitzende im Vorstand der Fraktion sind Christa Zinn aus Wengern, Kirsten Stich aus Volmarstein, Brigitte Wölke aus Alt-Wetter und der im zweiten Rutsch wieder gewählte Bürgermeister Frank Hasenberg. Die Fraktionsgeschäftsführung übernimmt Nils Roschin.

Wiedergewählt ist auch Karen Haltaufderheide. Hatten die Grünen im Rat bisher fünf Sitze, hat sich die Mandatszahl auf elf mehr als verdoppelt. Karen Haltaufderheide sitzt damit der zweitstärksten Fraktion im Rat der Stadt vor. Das hat es bisher in Wetter nicht gegeben. Sie spricht „von einer spannenden Aufgabe“ und einem „anderen Arbeiten“, das durch das Anwachsen der Fraktion nötig geworden ist. Bisher sei alles im großen Kreis diskutiert worden. Nun werde überlegt, Themen in Arbeitsgemeinschaften vorberaten zu lassen und dann erst mit allen weiter zu verfolgen.

Noch allerdings wird über die künftige Arbeitsweise diskutiert. Ein Workshop am Wochenende soll bei der Suche nach Antworten helfen. Als Corona-Schutzmaßnahme wird der Workshop eine reine Video-Veranstaltung werden. Das macht das Zusammenwachsen der Fraktion auch auf einer persönlichen Ebene nicht gerade leichter. Für Karen Haltaufderheide und ihren Stellvertreter Norbert Klauke bleibt „Teambildung sehr wichtig.“

Auf gleichem Kurs Fraktionen in Räten sind freiwillige Vereinigungen von Ratsmitgliedern, die sich auf Basis politischer Übereinstimmung zu gleich gerichtetem Wirken zusammengeschlossen haben. Fraktionen sind nicht Teile politischer Parteien.

Die CDU stellt im neuen Rat neun Vertreterinnen und Vertreter. Von 2014 bis 2020 waren es acht. Obwohl die Union beim Stimmenanteil Federn ließ, konnte sie bei der Zahl der Sitze zulegen. Grund dafür sind Überhangmandate im Rat der Stadt Wetter. Sie sorgen dafür, dass alle direkt in den Rat gewählten Vertreterinnen und Vertreter einen Sitz haben und die Sitzverteilung insgesamt dennoch dem Stimmenanteil für das stadtweite Ergebnis entspricht. Alter wie neuer Fraktionsvorsitzender bei der CDU im Rat Wetter ist Hans-Peter Pierskalla.

Die FDP hat bei der Wahl am 13. September ihr Ergebnis gegenüber der Wahl von vor sechs Jahren mehr als verdoppelt und kann jetzt statt zwei Ratsmitgliedern vier stellen. Fraktionsvorsitzender bleibt André Menninger. „Mit mehr Ratsmandaten wollen wir natürlich auch noch präsenter sein“, sagt er. Die Bürger für Wetter erreichten zwei Mandate. Bei ihnen bleibt Gerd Michaelis an der Spitze. Mit einem Mandat müssen sich die Christlich Sozialen Reformer begnügen.