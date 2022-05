Frauen-Trio führt künftig Sozialdemokraten in Wetter

Wetter. Neben Kisten Stich komplettieren Rosetta Mohring und Alexandra Benkenstein den Vorsitz im SPD-Stadtverband. Das stand noch auf der Agenda

Verabschiedungen, Berichte und Neuwahlen. All das stand an, als der SPD-Stadtverbandsparteitag traf. Dabei wurde auch ein Frauen-Trio an die Spitze gewählt. Neben turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde auch der langjährige Landtagsabgeordnete für den EN-Kreis, Prof. Rainer Bovermann, vor Ort in der Elbschehalle in Wengern verabschiedet.

17 Jahre im Landesparlament

Die Staffelstabübergabe an Kirsten Stich erfolgte noch am Abend der Landtagswahl (wie berichtet), nun wurde Rainer Bovermann auch vom SPD-Stadtverband mit einem Präsent, Ovationen und einem sehr herzlichen Dankeschön für seine Arbeit in 17 Jahren als Landtagsabgeordneter verabschiedet. Diese Arbeit sei beeindruckend gewesen, urteilt der Stadtverband in einer Mitteilung.

Erste Arbeitstage im Landtag

Im Anschluss wurden die Berichte der zurückliegenden Stadtverbandsarbeit, der Finanzen und der Kassenprüfung vorgetragen, ergänzt um einen Bericht des Fraktionsvorsitzenden Dirk Fröhning. Kirsten Stich nutzte zudem die Gelegenheit und blickte auf die Landtagswahl zurück und gab den Anwesenden einen Einblick in ihre ersten Arbeitstage im Düsseldorfer Landtag. Bei den Vorstandswahlen freute sich Kirsten Stich nicht nur über ihre Wiederwahl als Vorsitzende sondern auch, dass mit den stellvertretenden Vorsitzenden Alexandra Benkenstein und Rosetta Mohring ein weibliches Vorsitzenden-Trio komplettiert wurde.

Wahlen

In den Vorstand wurden ebenfalls gewählt: Nils Roschin (ins Amt des Geschäftsführers), Eva Schüren-Attardo (stellvertretende Geschäftsführerin), Björn Bösken (Kassierer), Karl-Heinz Rabe (stellvertretender Kassierer) sowie die Beisitzer Giuseppe Attardo, Johann Fiolka, Hans-Joachim Freyberg, Gerwin Hagebölling, Reiner Krosser, Marit Roschin, Martin Schmidt und Brigitte Wölke und die Kassenprüferinnen Renate Krisor und Lea Lippert.

Für langjährige Vorstandsarbeit bedankte sich Stadtverbandsvorsitzende Kirsten Stich herzlich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern, namentlich bei Ralf Gesien, Renate Krisor, Elli Moormann und Christa Zinn.

