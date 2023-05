Frauen- und Männerchor schweben auf den Flügeln des Gesanges

Wetter. Der Frauenchor Harmonie Wetter unter der Leitung von Christiane Linke nimmt mit dem Jahreskonzert im Stadtsaal eine alte Tradition wieder auf.

Der Frauenchor Harmonie Wetter unter der Leitung von Christiane Linke lud zum Jahreskonzert unter dem Motto „Auf Flügeln des Gesanges“ nach Wetter ein. So lässt die nun seit etwas mehr als einem Jahr als Chorleiterin tätige Christiane eine alte Tradition wieder aufleben.

Um Punkt 18 Uhr stieg Stefan Lex, der den Abend in charmanter Manier moderierte, allein auf die Bühne, begrüßte alle Anwesenden und kündigte nicht nur den Frauenchor Harmonie an, sondern auch die Männer des Vokalensembles „Stefan Lex: Der Chor“.

Insbesondere freuten sich die Sängerinnen über den Besuch des Wetteraner Bürgermeisters Frank Hasenberg und des Vertreters aus dem Sängerbundkreis, Friedhelm Tempelmann. Etwa 50 Sängerinnen in mit lila Schal akzentuiertem schwarzen Dress laufen durch den Mittelgang des Saales ein und betreten die Bühne. Es folgen zwei in schulterfreien schwarzen Abendroben elegant gekleidete Damen: Sigrid Althoff, die am Klavier begleitet, und Christiane Linke, die dirigiert, in charmant witzigem Schlagabtausch mit Stefan Lex co-moderiert und die musikalische Gesamtleitung innehat. Nach einem ersten Block frühlingshaft klassischer Musikstücke von Mozart und Mendelssohn gehen die Damen ab.

Die Sopranistin Christiane Linke und der Tenor Stefan Lex bieten ein hinreißendes Duett dar. Etwa 30 Männer in mit roter Fliege akzentuiertem schwarzen Anzug laufen durch den Mittelgang des Saales ein und betreten die Bühne. Stefan Lex betritt diese ebenfalls, wendet sich den Männern zu und dirigiert nun sein Vokalensemble. Mozart und Schubert sowie das Steigerlied werden dargeboten. Der klassische Teil des Konzertes wird nun durch das Ensemble des Frauenchores, das nicht nur von Christiane Linke dirigiert, sondern auch von ihr in zusätzlichen Proben einstudiert wurde, mit einem Stück aus dem Musical „The Greatest Showman“ weitergeführt, an das sich eine grandiose Darbietung der Pianistin Sigrid Althoff („Ballade pour Adeline“ von Richard Clayderman) am Klavier anschließt. Mit dem erneuten Auftritt des Frauenchores gelangen wir musikalisch in die Moderne. Nach der getragenen und dramatischen Aufführung des Stückes „Memory“ aus dem Musical Cats leiten die Sängerinnen mit dem beschwingten und von Marc Westmeier am Schlagzeug begleiteten „Top of the World“ die Pause ein.

Auch im zweiten Teil wechselten sich die verschiedenen Akteure des Konzertes ab: imposante Männerstimmen, gesanglich wie schauspielerisch talentierte Solisten, stimmungsvoll beflügelnde Ensemblestimmen, heiter harmonische Frauenstimmen und eine Chorleiterin, die dem Co-Moderator mit Witz und Charme kontert und immer mehr die Moderation übernimmt. Das meisterhaft von allen Sängerinnen und Sängern auf die Bühne gebrachte und von Christiane Linke geleitete Finale erfüllte den Raum mit den Klängen zu „Conquest of Paradise“ von Vangelis, sodass vor und nach den Danksagungen Zugaben gefordert wurden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter