Freche Unfallflucht in Wetter

Wetter. Vorwurf: Fahrerin lässt Unfallopfer nach Zusammenprall einfach stehen. Das sind die Hintergründe.

Ein 63-jähriger Bochumer suchte am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Polizeiwache in Wetter auf und zeigte eine Unfallflucht an, in die er zuvor verwickelt gewesen sei. Er schilderte, dass er als Fußgänger mit seinem Hund auf der Straße Am Kaltenborn unterwegs gewesen sei. Ein entgegenkommender Kleintransporter habe ihn mit dem Außenspiegel an der Schulter touchiert. Die Fahrerin des Fahrzeuges sei ausgestiegen und habe ihm vorgeworfen, ob er nicht aufpassen könne. Als er geantwortet habe, dass er die Polizei verständigen wolle, soll sich die Frau in das Fahrzeug gesetzt haben und einfach weitergefahren sein.

Der Verletzte merkte sich das Kennzeichen und suchte schließlich die Polizei auf.

