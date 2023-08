Freizeitspaß in der Region: Filmabend und Food-Festival

Filmabende, Food-Festival, Kinderfest und Live-Musik: Wenn das Wetter mitspielt, gibt es Anfang August viel zu erleben.

Einen großartigen Film in einzigartiger Umgebung genießen oder ein gemütlicher Nachmittag am Kemnader See – dazu gibt es noch ein Food-Festival, das es in sich hat und ein Kinderfest im Freilichtmuseum. Da muss nur noch das Wetter mitspielen…

Kino am Schloss

In den Sommermonaten haben Freiluftkinos Hochkonjunktur. In vielen Städten werden Leinwände unter freiem Himmel aufgebaut, um dem Publikum ein besonderes Kinoerlebnis zu ermöglichen. Eine außergewöhnliche Atmosphäre verspricht da in jedem Fall das Schloss Hohenlimburg. Im Rahmen der diesjährigen Schloss-Spiele wird auf der Leinwand vor dem imposanten Schloss am Freitag der Film „Die Päpstin“ gezeigt. Bis die Dämmerung eintritt, gibt es zusätzlich ein humoristisches Rahmenprogramm mit Dario Wehberg.

Die Päpstin im Open-Air Schloss-Kino in Hohenlimburg. Fr. 4. August, ab 20 Uhr. Eintritt: 8 bzw. 12 Euro.

Musik am Kiosk

Der Al´s Dorado Kiosk am Südufer des Kemnader Sees hat nicht viel mit einem klassischen Kiosk gemein. Der „außergewöhnliche Kiosk, direkt am Südufer“ begeistert im Sommer mit dem Programm „Seebeats“regelmäßig viele Besucher. Am kommenden Samstag spielt die Reggae-Band „Massiv Grün“ ein Open-Air-Set auf der eigens aufgebauten Bühne vor dem „Kiosk“. Decke einpacken und los – Getränke gibt es vor Ort im „Kiosk“. Das Event findet nur bei gutem Wetter statt. „Seebeats mit Massiv Grün“.

Al´s Dorado direkt am Südufer des Kemnader Sees (Witten-Herbede). Fr. 4. August ab 18 Uhr. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

Dortmund à la Carte

Wer sich am Wochenende auf besondere Art und Weise den Bauch vollschlagen möchte, der ist vermutlich beim Dortmunder Festival „À la Carte“ bestens aufgehoben. Wie der Name schon sagt, kann dabei auf dem Hansaplatz in der Dortmunder Innenstadt nach Herzenslust geschlemmt werden. Die teilnehmenden Gastronomen servieren Geschmacksexplosionen und Gaumenfreuden und das „à la Carte“. Lecker…

Dortmund à la Carte. 2. bis 6. August auf dem Hansaplatz in Dortmund.

Kinderfest im Freilichtmuseum

Auch die Kleinsten bzw. Jüngsten kommen am Wochenende voll auf ihre Kosten. Als wäre das LWL-Freilichtmuseum in Hagen nicht schon so ein Ausflug wert, findet dort am kommenden Sonntag das Kinderfest statt. Neben den vielen Dingen, die es dort immer zu entdecken gibt, kann diesmal noch gebastelt, gemalt oder ein Bobby-Car- Parcours gefahren werden. „Und das ist längst nicht alles…“, heißt es seitens der Veranstalter.

Kinderfest im Freilichtmuseum in Hagen. So. 6. August. 12-17 Uhr. Eintritt für Kinder frei.

