Freizeittipp: Freiluftpartys rund um Wetter und Herdecke

Bei der Wettervorhersage fürs Wochenende heißt es raus an die frische Luft. Die Redaktion hat Tipps für Freiluftveranstaltungen.

Vermutlich haben wir rund um das kommende Wochenende die ersten echten Sommertage mit Temperaturen über 20 Grad. Auf zwei großen Stadtfesten lässt es sich dann super draußen feiern.

Hagen blüht auf

Von Donnerstag bis Sonntag wird den Besuchern von „Hagen blüht auf“ in der Hagener Innenstadt eine ganze Menge geboten. Das Programm beinhaltet beispielsweise Livemusik, verschiedene Schausteller und Gastronomen, ein Mittelaltermarkt und einen verkaufsoffenen Sonntag. Verschiedene Blumenampeln und zum Frühling passende Dekoration in der Fußgängerzone schaffen die perfekte Atmosphäre für ein tolles Frühlingsfest in der Hagener Innenstadt.

„Hagen blüht auf “, 4. bis 7. Mai, Innenstadt. Eintritt frei. Programm auf hagenentdecken.de.

Cocktailnight im Blue Jay

Seit vielen Jahren ein absoluter Klassiker im Herdecker „Nachtleben“: Die Cocktailnight im Herdecker Blue Jay. Einmal im Monat verwandelt sich das amerikanische Restaurant am Rathaus in eine echte Disco mit Dj und Discolicht. Getanzt wird zu allem was Laune macht. Dazu gibt es die leckeren Cocktails den ganzen Abend zu vergünstigten Preisen.

„Cocktailnight“ im Blue Jay in Herdecke. Sa. 6. Mai, ab 21 Uhr. Eintritt 3 Euro.

Comic Con in Dortmund

Durch Netflix und Co. sind die Allermeisten seit Jahren im „Streaming-Wahn“. Ein gemütlicher Fernsehabend ohne die Serienstars aus „Vikings“, „Stranger Things“ oder den wiedererwachten Klassikern wie „Startrek“ oder „Akte X“ ist denkbar, aber vermutlich sinnlos. Wie wäre es dann, eben jene Stars einmal im „real Live“ zu treffen? Die „German Comic Con“ in der Messe Dortmund macht das möglich und lässt das Nerd-Herz schneller schlagen. Auch William Shatner, besser bekannt als Captain Kirk, wird für Autogramme und Fotos vor Ort sein.

„German Comic Con“ in der Messe Dortmund, Sa. 6. und So. 7. Mai. Tickets gibt es online unter germancomiccon.com.

Dortbunt in Dortmund

Das diesjährige Dortmunder Stadtfest „Dortbunt“ setzt auf einen „Feier-Dreiklang“: Das Stadtfest rund um den Wall, verschiedenste Nachbarschaftsfeste im Stadtgebiet und einen Livestream der Feierlichkeiten. So oder so wird am kommenden Wochenende in großen Teilen der Stadt gefeiert. „Dortbunt“, das große Stadtfest in Dortmund.

5. bis 7. Mai im Dortmunder Stadtgebiet. Das gesamte Programm gibt es auf dortbunt.de.

