Freizeittipp: Starke Stimme, starke Frauen, starke Hits

Musiker Andreas Kümmert spielt am Samstag, 18. November, in Dortmund.

Am Wochenende wird es rund um Herdecke und Wetter wieder bunt. Hier sind die vier Tipps der Redaktion. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Wer von der immensen Erkältungswelle verschont bleibt und dementsprechend nicht das Bett hüten muss, der kann sich am kommenden Wochenende auf ein buntes Veranstaltungsprogramm rund um Herdecke und Wetter freuen. Auf dem Programm diesmal: Live-Musik, Kabarett, Disco oder ein Museumsbuch.

Andreas Kümmert in Dortmund

Andreas Kümmertdürfte den meisten Musikfans noch gut in Erinnerung sein: Der „Rocket Man“, der vor gut 10 Jahren die Castingshow „The Voice of Germany“ gewann, schaffte es durch seinen unverwechselbaren Gesang schnell in die Herzen der Blues-Fans der Nation. Der kleine, bärtige Vollprofi mit der unverwechselbaren Stimme ist seit seinem Auftritt im TV einer der gefragtesten Live-Musiker Deutschlands und kommt am kommenden Wochenende ins Cabaret Queue nach Dortmund.

„Andreas Kümmert Duo - Working Class Hero“ im Cabaret Queuein Dortmund. Sa., 18. November, 20 Uhr. Eintritt: VVK ab etwa 30 Euro.





Sekt and the City in Hagen-Haspe

„Ein Frauentrio zum Verlieben“, sind die drei aus Funk und Fernsehen bekannten Schauspielerinnen und Komikerinnen Marion Scholz, Ariane Baumgartner und Meike Gottschalk. In ihrem Bühnenstück „Sekt and the City – Frisch geföhnt und flachgelegt“ überzeugen die humorvollen Damen mit Musik, Tanz und Gesang. Das humoristische Theaterstück bzw. die Comedy-Revue der Powerfrauen überzeugt aktuell auf vielen Kleinkunstbühnen des Landes. Dabei bleibt kein Klischee unbeachtet. Frauen-Power auf der Bühne im Hasper Hammer in Hagen. Auf geht’s.

„Sekt and the City – Frisch geföhnt und flachgelegt“ im Hasper Hammer. Sa., 18. November, ab 20 Uhr. Eintritt: 22,50 Euro.

90er-Hits in der Werkstadt in Witten

Nach dem Kabarett in Hagen könnte es kurzerhand zum Tanzen nach Witten gehen. Auf der beliebten 90er-Party in der Wittener Werkstadtbleibt sicher kein T-Shirt trocken. Zu den besten Hits des wohl populärsten „Trash-Jahrzehnts“ der Musikgeschichte lädt die große Tanzfläche zum Abzappeln und Mitsingen ein. Auf dem zweiten Floor gibt es zusätzlich auch moderne Songs und Charts.

„90’s Party“ in der Werkstadt in Witten. Sa., 18. November ab 22 Uhr. Eintritt: 8 Euro.

Im Brauereimuseum können Interessierte einen Ausflug in die lange Stadt- und Industriegeschichte wagen. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Besuch im Brauereimuseum

Dortmund ist Bierstadt. Unzählige Biersorten wurden und werden in der Ruhrstadt gebraut. Das Brauen in Dortmund hat eine lange Tradition. Im Brauereimuseum können Interessierte einen Ausflug in die lange Stadt- und Industriegeschichte wagen. Im früheren Maschinenhaus der Hansa-Brauerei werden Produktionsprozesse erklärt, aber auch die Kulturgeschichte rund um das Bier erläutert. Am kommenden Sonntag gibt es neben den normalen Öffnungszeiten auch eine Führung mit vielen weiteren Informationen.

„Führung durch das Brauereimuseum in Dortmund“, So., 19. November, 15 Uhr. Eintritt: 4,50 Euro. Anmeldung und weitere Informationen auf www.Brauereierlebnis-Dortmund.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter