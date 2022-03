In Wetter wird es am Samstag eine Friedenskundgebung geben. Um 11 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Stadtsaal.

Ukraine Friedenskundgebung am Stadtsaal in Wetter

Wetter. Gemeinsam für den Frieden eintreten: Dieses Ziel haben sich die Wetteraner gesetzt, die am Samstag am Stadtsaal zusammenkommen.

Der Krieg in Europa ist zurück. Was bis vor ein paar Tagen noch undenkbar war, ist seit dem 24. Februar blutige Realität. Raketen fliegen auf Wohnhäuser, Panzer rollen durch die Straßen, Sirenen heulen. Seit der russische Präsident Wladimir Putin seinen brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, geht es für die 44 Millionen Einwohner des Landes ums nackte Überleben.

Ein breites Bündnis aus Politik, Kirchengemeinden und Vereinen der Stadt Wetter ruft gemeinsam auf, am Samstag, den 5. März um 11 Uhr, auf dem Stadtsaalvorplatz zu einer Friedenskundgebung zusammen zu kommen.

Es wird eine Ansprache des Bürgermeisters Frank Hasenberg sowie von Pfarrer Karsten Malz und Pfarrer Dennis Sommer geben. „Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine. Putin muss sofort die Kampfhandlungen einstellen und die Ukraine ohne Bedingungen verlassen“, fordert Mitorganisatorin Kirsten Stich. Das Bündnis der wetteraner Bürgerinnen und Bürger verurteile den russischen Einmarsch in der Ukraine auf das Schärfste. Es müsse weiter an diplomatischen Lösungen gearbeitet werden. Russland bricht das Völkerrecht und die Grundsätze der UN-Charta. Wetter ist eine weltoffene Stadt. „Bei uns sind Flüchtlinge Willkommen! Wir stehen gemeinsam zusammen“, so Stich.

