Friedenslicht in Wetter ausgesendet

Wetter. Eine Spendensammlung für Geflüchtete und Neuwahlen im Vorstand – die Pfadfinder haben ein ereignisreiches Wochenende hinter sich.

Am vergangenen Sonntag verteilten die Pfadfinder aus Wetter-Wengern das Friedenslicht. Dazu gestalteten sie einen feierlichen Wortgottesdienst. Das Licht konnte von den Besuchern mitgenommen werden. Eine Woche vorher hatten die Pfadfinder es bereits bei der Entsendung in Essen abgeholt.

Seit 1986 wird das Friedenslicht in Bethlehem an der Geburtsstätte von Jesus entzündet und ausgesendet. Wie wichtig das Friedenslicht ist, wurde bewusst, als über die Flüchtlingsarbeit in Wetter berichtet wurde. Deshalb wurde in der Messe Spenden für das „Café Kiew“ gesammelt. Das ist eine Initiative des Kinderschutzbunds aus Wetter. Dabei kamen weit über 600 Euro zusammen.

Levin Christoph wurde als neuer Stammesvorstand einstimmig gewählt und bildet nun mit Selma Brüning den Vorstand des Stammes. Foto: Privat

Im Anschluss an den Gottesdienst hielten die Pfadfinder ihre alljährliche Stammesversammlung ab. Sie fand nach zwei Corona Jahren erstmal im voll besetzten Pfarrsaal wieder statt. Sie blickten gemeinsam auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Außerdem verabschiedeten sie Robert Norpoth als Stammesvorstand, dessen Amtszeit endete. Robert lies sich aus beruflichen Gründen nicht erneut aufstellen. Levin Christoph wurde als neuer Stammesvorstand einstimmig gewählt und bildet nun mit Selma Brüning den Vorstand des Stammes.

