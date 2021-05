Friederike Paroth ist neue Pastorin in Herdecke-Ende

Herdecke. Die offizielle Beauftragung als Pfarrerin in Herdecke-Ende gab’s für Friederike Paroth jetzt corona-konform an der frischen Luft.

Die Ordination von Pfarrerin Friederike Paroth hätte beim Blick auf die Wettersituation ins Wasser fallen können. Denn nur im Rahmen einer Open-Air-Veranstaltung – also an der frischen Luft und mit reichlich Abstand - hätten die geladenen Gäste an dieser besonderen Feier an der Ender Dorfkirche teilnehmen können. Was für ein Glück: Denn ausgerechnet dieser Sonntag bildet in einer langen Reihe von wechselhaften Tagen die strahlende Ausnahme. So konnte die junge Frau in einem feierlichen Gottesdienst unter freiem Himmel in ihr Amt als als Pfarrerin der Evangelischen Kirche ordiniert werden.

Friederike Paroth predigte schwungvoll und fröhlich und mit einem Selfie von sich und der Gemeinde als Abschluss. Ihr Ordinationsspruch: „Das ist mir eine Freude, dass ich mich zu Gott halte, und meine Zuversicht setzte auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun (Psalm 73,28).“ Die Organisatorinnen und Organisatoren hatten im Vorfeld ihr Augenmerk natürlich vor allem auf die CoronaSituation und Corona -Vorgaben gerichtet. „Mit unserem Konzept konnten wird den Abstand aller Gäste gewährleisten und sogar einen Auftritt unseres Bläser-Ensembles und der beiden Musiker Michael Finthammer und Sven Bergmann mit gutem Gewissen einplanen“, so Dörte Godejohann, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinden Ende. Ein kleiner Imbiss wurde den Gästen an ihre Plätze gereicht.

Friederike Paroth ist in einem Pfarrhaus aufgewachsen – ihre Eltern sind Elke und MartinSchwerdtfeger (Pfarrerin und Pfarrer in der Pauluskirchengemeinde in Hagen). Sie hat sich in der Evangelischen Jugend engagiert und die Partnerschaft mit Indonesien begleitet. Die 34-Jährige hat ein Jahrespraktikum im Bereich Event-Management absolviert und Germanistik und Medienwissenschaften studiert, bevor sie sich zum Theologie-Studium entschloss.

Friederike Paroth hat zwei Kinder. Seit April 2020 ist sie im Probedienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Ende. „Meine Ordination ist für mich etwas ganz Besonderes“, so die 34-Jährige. „Ein Tag mit so viel Segen und so vielen Menschen, die mich auf meinem Weg ins Pfarramt und meinem Leben unterstützt haben und auch weiterhin unterstützen.“

Endlich noch mal Gottesdienst

„Der Gottesdienst hat die Menschen sehr berührt“, so Dörte Godejohann nach der Ordination: „Allein die Tatsache, überhaupt mal wieder Gottesdienst zu feiern nach der langen Zeit, in der es ausschließlich Video-Gottesdienste gab, war sehr schön.“

Blütenkonfetti von der Minikirchen-Maus Als Geschenk erhielt Friederike Paroth neben einem Gästebuch und anderen Dingen auch ein paar warme Socken - „falls du doch mal kalte Füße bekommst.“ Eine Teamerin der Minikirche ließ bei der Ordination als offizieller Beauftragung der Pfarrerin mit der Minikirchen-Maus Blüten-Konfetti regnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter