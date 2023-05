Friedrichstraße: Zeitplan zu Abriss am Kreisel aktualisiert

Wetter. Der Neubau des Kreisverkehrs an Kaiser-, Friedrich- und Ruhrstraße in Wetter verzögert sich. Weitere Sperrung ist andernorts im Sommer geplant.

Im zuständigen Fachausschuss haben die Fraktionen in Wetter nun Neuigkeiten zur Großbaustelle am zentralen Kreisverkehr erhalten. Die Baumaßnahme am Knotenpunkt der Kaiser-, Friedrich- und Ruhrstraße verantwortet der Landesbetrieb Straßen NRW. Seit Monaten laufen Abrissarbeiten über den Bahngleisen, um dann mit dem Brückenneubau auf dieser B226-Kreuzung zu beginnen.

Bis zum Ende dieses Jahres stehen den Angaben zufolge der Abriss und Einhub von zwei Brückenblöcken auf dem Plan, und zwar jene an der Kurve Friedrich-/Kaiserstraße. „Die Gesamtmaßnahme dieses Neubaus kann voraussichtlich nicht in 2023/24 abgeschlossen werden, da Sperrpausen aufgrund verzögerter Arbeiten an den Oberleitungen durch die Deutsche Bahn nicht ausgenutzt werden konnten, so dass die Verkehrsbeziehung Friedrichstraße wiederhergestellt wird“, heißt es.

Das Kreuzungsbauwerk soll zudem provisorisch hergerichtet werden. Oder anders: Früher als geplant werden Zufahrten in die derzeit gesperrte Friedrichstraße möglich sein, wenn auch nur vorübergehend. Der Landesbetrieb habe bei der Bahn Sperrpausen für 2024/25 bzw. 2026 beantragt.

Vollsperrung Gederner Straße

Zudem plane Straßen NRW vom 27. Juni bis 31. August eine Deckschichterneuerung auf der Gederner Straße. Dort sieht der Landesbetrieb dann eine Vollsperrung in den Sommerferien vor. Danach erfolge eine halbseitige Sperrung. Die Maßnahme werde in 15 Bauabschnitten umgesetzt.

