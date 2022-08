Friseurmeisterin aus Herdecke lädt zu Spendenlauf für Hospiz

Noch ist Platz in der Spendendose: Rani Sensen in ihrem Salon.

Herdecke. Feiern, laufen, spenden: Wie Friseurmeisterin Rani Sensen aus Herdecke Angenehmes und Nützliches zusammen bringt.

Irgendwann war der Gedanke auf einmal da: Erst Geburtstag feiern, dann ein paar Tage später laufen für einen guten Zweck. Am Sonntag wird Rani Sensen 60 Jahre alt. Und die Hoffnung scheint nicht unbegründet, dass der von ihr angeschobene Spendenlauf eine Woche später so kurz nach ihrem runden Geburtstag tatsächlich ein stolzes Sümmchen ergeben wird.

Im vorigen Jahr waren es 3007 Euro, die bei dem Lauf für das stationäre Hospiz in Hagen zusammen gekommen sind. Auch dieses Mal soll die Hagener Einrichtung bedacht werden: Am 14. August, 9 Uhr, geht es auf dem Wanderparkplatz hinter dem Restaurant Dieckmann’s an der Wittbräucke auf die elf Kilometer lange Strecke zum Hospiz.

9 Uhr ist die Startzeit für gemütliche Spaziergänger. Wer lieber walkt, solle um 9.30 Uhr loslegen – und die echten Läufer machen sich um 10 Uhr auf den Weg. „Eine tolle Atmosphäre ist garantiert, versprochen“, hat Rani Sensen auf einen Flyer drucken lassen. Adressiert ist er an „all die tollen Menschen aus meinem Kundenkreis, aus der Kunst- sowie der Laufszene und aus meinem Bekannten- und Freundeskreis.“ In ihrem Frisier-Salon darf am Sonntag ab 18 Uhr auf Rani Sensen angestoßen werden. Die Gäste sollen nichts weiter mitbringen als sich selbst und gute Stimmung. Auf Blumen kann sie gerne verzichten. Vielmehr animiert sie zum Mitlaufen eine Woche später beim halb öffentlichen Spendenlauf 2022.

Beim Lauf bleiben die einzelnen Gruppen jeweils zusammen und werden von Radfahrern begleitet. Auch wer die Fahrradgruppe verstärken will, ist an der Wittbräucke gerne gesehen. Unterwegs gibt es einen Getränkestopp. In der Außenanlage des Hopizes soll die Veranstaltung ausklingen. Sogar an den Rücktransport hat die Gastgeberin gedacht: Ein Bus für den Rücktransfer ist gechartert.

Wer zum Geburtstag nicht kommen kann und auch beim Spendenlauf warum auch immer verhindert ist, kann Rani Sensen dennoch ein (Geburtstags)Geschenk machen. Die Bankverbindung des Hagener Hospizes steht ebenfalls auf ihrem Fleyer, und im Salon an der Hauptstraße 44 in Herdecke wartet bereits eine große Spendendose auf „Futter“.

Wer sich fürs Anstoßen oder die Elf-Kilometer-Strecke anmelden möchte: Rani Sensen, 02330/12490

