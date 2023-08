Früher Einsatz: Umgestürzter Baum versperrt Fahrbahn

Die Feuerwehr beseitigt einen umgestürzten Baum von der Fahrbahn der Höltkenstraße in Wetter

Wetter. Motorsägengeräusche noch vor 5 Uhr: Die Feuerwehr musste in der Höltkenstraße in Wetter für freie Fahrt sorgen.

Die Löscheinheit Wengern der Feuerwehr in Wetter ist am Mittwoch um 4.57 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Höltkenstraße gerufen worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte lag der Baum quer über der Fahrbahn und versperrte diese.

Durch die ehrenamtlichen Kräfte wurde das Hindernis mit zwei Motorsägen zerkleinert und beiseite geräumt. Nach den Reinigungsarbeiten konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden, und die Kräfte beendeten den Einsatz nach einer guten Stunde.

