Frühlingsfest lockt am Wochenende nach Herdecke

Zahlreiche Veranstaltungen werden am Wochenende rund um Herdecke und Wetter geboten, die größte ist das Frühlingsfest. Hier gibt es weitere Tipps

Intelligente Comedy, rockige Rhythmen oder Flanieren auf dem Blumenmarkt und ein multikulturelles Theaterstück? Alles kann, nichts muss am kommenden Wochenende…

Greiner für Alle

Lustige Alltagsgeschichten und spitze Gesellschaftskritik - das erwarten die Zuschauer im neuen Soloprogramm von Jonas Greiner - „Greiner für alle“. Der 2019 von Olaf Schubert zum besten Comedy-Newcomer gewählte Thüringer überzeugt immer wieder im TV, Live und auf Youtube. Stets aktuell, intelligent und komisch. Ein junger Nachwuchskomiker, der es in sich hat. Jonas Greiner - Greiner für Alle. Fr. 31. März. Pelmke Kulturzentrum in Hagen. Beginn 20 Uhr. Eintritt 15 Euro.

Tanzen zu Gitarrenmusik

In der Wittener Werkstatt wird es am Wochenende rockig. Auf der „Rockparty“ können die Gäste die Tanzbeine zu den den Rock-Classics der vergangenen Dekaden, Metal oder Grunge schwingen. Auf zwei Floors kann bis zum Morgengrauen zu gitarrenlästiger Musik getanzt werden. Im Bistro oder Biergarten werden dann die Pausen eingelegt. Rockparty in der Werkstatt in Witten. Sa. 1. April. Beginn 22 Uhr. Eintritt: 8 Euro.

Frühlingsfest in Herdecke

Am kommenden Wochenende lädt die Werbegemeinschaft Herdecke zum Frühlingsfest in die Herdecker Altstadt. Zum Frühlingsfest gehören klassischerweise der Blumen- und Gartenmarkt (Sa. und So.), der Antik- und Flohmarkt (So. 11-18 Uhr) und der verkaufsoffene Sonntag (13-18 Uhr). Herdecker Frühlingsfest 2023. Sa 1. und So. 2. April April. In der Herdecker Innenstadt.

Öztürks - Mein Kampf

Mit dem Stück „Öztürks - mein Kampf“ geht das Theater „Halber Apfel“ einem eigentlich ernsten Thema humorvoll nach. Im Großen Haus des Theater Hagen verspricht das Gastspiel des Lüdenscheider Ensembles Fragen von Abschiebungen, Kriminalität und Integration humorvoll, witzig und mit viel Charme zu analysieren. Nach einem Autounfall nimmt der Türke Ali Öztürk das Unfallopfer mit nach Hause, um es gesund zu pflegen und damit der befürchteten Abschiebung aus dem Weg zu gehen. Leider war die Frau bereits an mehreren fremdenfeindlichen Anschlägen beteiligt. Ob das gut geht? Öztürk - Mein Kampf, im Theater Hagen. So. 2 April. Beginn: 18 Uhr. Eintritt 18 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter