Fünf Täter nach Firmeneinbruch in Volmarstein festgenommen

Symbolbild: Die Polizei konnte mutmaßliche Einbrecher nach einem Vorfall in Wetter an anderer Stelle festnehmen.

Wetter. Ein Zeuge beobachtete einen Einbruch an der Hagener Straße. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte die Flüchtigen später festnehmen.

Fünf Täter, die die Seitentür einer Metallbaufirma in der Hagener Straße aufgehebelt hatten und so in die Werkstatt gelangen konnten, wurden von der Polizei festgenommen. Die Täter brachen am Samstag, 13. Mai, gegen 22.30 Uhr in die Werkstatt ein und entwendeten Elektrowerkzeugmaschinen im Wert von ca. 35.000 Euro, diese luden sie in einen bereitgestellten Transporter mit Kfz-Kennzeichen aus Unna ein.

Dabei wurden sie jedoch beobachtet, so die Polizei in ihrem Bericht. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Hagen. Im Rahmen einer Fahndung konnten alle fünf flüchtenden Täter in Kamen durch Kräfte der Polizei aus Hagen und Unna festgenommen werden.

Einbruch auch in eine Kita

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zudem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mittels Hebeln am vorderen Fenster Zugang zu einem Kindergarten in der Bismarckstraße. Das Büro wurde augenscheinlich durchsucht, so die Polizei. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, werde noch ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter