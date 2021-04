Für AHE-Umladestation sind falsche Öffnungszeiten im Umlauf

Blick in die Umladestation von AHE in Witten

Ennepe-Ruhr. Privatanlieferer der Umladestationen in Gevelsberg und Witten sind verunsichert. AHE nennt die richtigen Öffnungszeiten.

Die AHE wird bezüglich der Öffnungszeiten für Privatanlieferungen an den Umladeanlagen in Gevelsberg und Witten aktuell von vielen Bürgern aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis angerufen. Aus einer unbekannten Quelle seien falsche Öffnungszeiten in Umlauf geraten, so das Unternehmen. AHE und Kreisverwaltung weisen daher auf die gültigen Zeiten hin. Sie lauten für Gevelsberg (Hundeicker Straße 24-26) montags bis freitags 13 bis 16.30 Uhr und samstags 9 bis 12 Uhr, für Witten (Bebbelsdorf 73) montags bis freitags 8 bis 16.30 Uhr und samstags 9 bis 12 Uhr. Wichtig: Vor dem Besuch muss nach wie vor ein Termin gebucht werden.

Unternehmen sind nicht betroffen

Gewerbliche Anlieferungen bleiben von den oben genannten Öffnungszeiten und der Terminvergabe unberührt. Neben der Terminpflicht gelten für Privatanlieferer folgende Vorgaben: Die Einfahrt auf das Gelände ist nur möglich, wenn die Bestätigungsmail für den Termin ausgedruckt oder auf dem Handy vorgezeigt werden kann, maximal drei PKW dürfen gleichzeitig auf dem Gelände sein, und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist ebenso Pflicht wie das Einhalten ausreichender Abstände zu anderen Personen. Bezahlt werden soll möglichst bargeldlos. Alle Vorgaben sowie die Zufahrten zu den Anlagen werden von Mitarbeitern der AHE kontrolliert und geregelt. Zu ihrem Schutz hatte das Unternehmen bereits vor Monaten unter anderem die Fenster an der Waage mit Plexiglasscheiben nachgerüstet. Außerdem verfügen die Mitarbeiter über Mundschutz, Einmalhandschuhen und Desinfektionsmittel.