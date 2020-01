Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für die Pelzzucht

Bei Bisamratte und Biberratte (Nutria) handelt es sich um zwei verschiedene Tiere. Der Bisam stammt aus Nord-, die Nutria aus Südamerika. In Europa wurden Nutrias für die Pelzzucht gehalten, etwa in der DDR. Als nach der Wende die Nachfrage einbrach, wurden viele Tiere freigelassen, so der NABU (Naturschutzbund).

Die Bisamratte ist kleiner, scheuer und seltener als die Nutria. Nutrias konnten sich in den milden Wintern der letzten Jahre stark vermehren.