Für Wetteraner macht die Demenz seiner Frau das Leben still

Wetter. Uwe Steer (75) betreut und pflegt seine demenzkranke Frau seit über zehn Jahren. Zum Einkaufen kann er sie nicht mehr mitnehmen. Wegen Corona.

Gemalt hat er und Spielzeug gesammelt. Was man als Alleinstehender so macht, um sich die Zeit zu vertreiben. Über viele Jahr ging das so. Dann hat Uwe Steer seine Frau Annegret kennengelernt. Eine glückliche Zeit begann. Steer hat seine Partnerin noch immer und hat sie doch längst verloren. An ihre Demenz. Ein Grund zum Traurigsein. Kein Grund, nicht immer wieder mal miteinander zu lachen.

Erste Anzeichen

Vor 15 Jahren schon gab es die ersten Anzeichen. Dauernd war irgendetwas nicht auffindbar. Da war seine Frau nicht einmal 60. Auch in ihrem Beruf war der Abbau nicht zu übersehen. „Der Mensch verändert sich“, sagt Uwe Steer über ihre heutige Aggressivität, „dabei war sie ein sehr, sehr lieber Mensch.“ Und liebevoll fügt er hinzu: „Deswegen stehe ich ja auch zu ihr.“

Der Drang nach Hause

Immer will sie nach Hause. Obwohl seine Frau ja im eigenen Haus ist. Um „nach Hause“ zu kommen, nutzt sie unbeobachtete Momente und schlüpft durch die Tür nach draußen. Ihr zuhause war früher einmal in Bochum. Wenn es ganz schlimm wird, fährt Uwe Steer mit seiner Anne nach Bochum in ihr altes Viertel. Zuhause fühlt sie sich dann aber auch da nicht.

Gerne hat er sie bei den täglichen Besorgungen mitgenommen. Bis Corona kam. „Wie soll ich ihr klar machen, dass sie die Maske tragen muss?“, fragt Uwe Steer. Immer wieder hat sie den Schutz für sich selbst und ihr Gegenüber abgestreift. „Die anderen Kunden verstehen das nicht“, sagt er, und sehen nur die mögliche Gefahr.

Gemeinsam fernsehgucken

Anne Steer hat gerne Fotos gemacht und gekocht. „Das ist alles erloschen“, stellt Uwe Steer fest. Ihn macht traurig, wenn Tiefkühlkost aus dem Gefrierschrank verschwunden ist und ungeöffnet im Mülleimer wieder auftaucht. „Sie kann sich dann nicht erinnern“, auch wenn’s nur wenige Augenblicke zurück liegt. Gemeinsames Fernsehgucken aber geht noch, wenn die Handlung einen geraden Lauf hat. Dann kann seine Anne schon mal ins Schimpfen geraten mit den Schauspielern. Ansonsten aber ist die Kommunikation weitgehend verstummt: „Es ist ziemlich still zwischen diesen beiden Menschen“, sagt Uwe Steer traurig über sich und seine Frau.

Früher galt es als tüddelig

Annegret Steer ist tagsüber in der Betreuung, und so einfach aus dem Haus laufen kann sie auch nicht. Von ihrem Mann versteckt aber wird sie nicht. „Da kann sie doch nichts zu“, sagt Uwe Steer. „Die Leute sollten dazu stehen, dass ihre Partner Demenz haben“, wünscht er sich. Auch früher schon hätten die Menschen mit dieser Krankheit umgehen müssen: „Das galt dann als tüddelig.“

„Steer Design“ steht noch auf einem Schild neben der Eingangstüre im Hof. Uwe Steer hat für einen Stromanbieter Messestände entworfen und betreut. Ein hartes Leben war das, sagt er, immer unter Termindruck. Da hatte sich der heute 75-Jährige darauf gefreut, den Ruhestand zu genießen. Stattdessen muss er klären, wie er und seine Frau im Haus bleiben können, sollte es auch ihm einmal schlechter gehen. Aber er hat Antworten gefunden.

Als Uwe Steer vorübergehend ins Krankenhaus musste, war für die sechs Wochen eine Pflegerin im Haus. Platz gibt es genug. Und er hat auch durchgerechnet, dass es finanziell passt, wenn er einmal seine Beschützerrolle nicht mehr spielen könnte und Betreuung angesagt ist – für Beide.