Schwer verletzt: Fußgängerin von Auto angefahren

Wetter/Witten. 39-Jährige wurde beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst. Mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Witten, an dem eine Wetteranerin beteiligt war, ist eine Fußgängerin (39, aus Witten) schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige Frau aus Wetter gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pkw die Breite Straße in Richtung Bergerstraße. Etwa auf Höhe der Hausnummer 23 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte. Die 39-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine schwere Verletzung und wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter