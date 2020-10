Die Stadt Wetter bietet Interessierten einen Abschlussworkshop zum Fußverkehrs-Check an.

Infrastruktur Fußverkehrs-Check in Wetter: Abschluss-Workshop für Bürger

Wetter. Der Fußverkehrs-Check der Stadt Wetter endet vorerst mit einem Treffen am 3. November. Wer daran teilnehmen will, kann sich im Rathaus melden.

Die Stadt Wetter nimmt den Fußverkehr vorerst abschließend unter die Lupe: Als Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW beteiligt sich die Kommune an den landesweiten Fußverkehrs-Checks 2020 teil. Am 15. September startete der Fußverkehrs-Check mit einem Auftaktworkshop. Es folgten Begehungen in Alt-Wetter und Volmarstein. Deren Ergebnisse sollen nun im Rahmen des Abschlussworkshops zusammengetragen und diskutiert werden.

„Erneut sprechen wir mit Bürgerinnen und Bürgern über die Belange der Fußgängerinnen und Fußgänger in den beiden Stadtteilen. Dabei geht es dieses Mal insbesondere um Ideen und Perspektiven zur Umsetzung von Maßnahmen“, sagt Bürgermeister Hasenberg.

Die Begehungen haben laut Mitteilung aus dem Rathaus einige Stellen mit Verbesserungspotenzial aufgedeckt: hier fehlt ein abgesenkter Bordstein, dort ergibt sich eine unübersichtliche Querungssituation und andernorts steht einfach ein mobiles Straßenschild im Weg. Auch das Thema Aufenthaltsqualität wurde rege diskutiert. Während einzelne Potenziale beispielsweise durch die Versetzung eines mobilen Straßenschildes schnell genutzt sind, braucht es für andere gute Ideen und Planung. Diese wird die Planersocietät im Zuge des Abschlussworkshops vorstellen und dann mit den Anwesenden über Sinnhaftigkeit, Zeithorizont und auch Finanzierung diskutieren.

Anmeldungen bis 28. Oktober

Der Abschlussworkshop findet am Dienstag, 3. November, um 18 Uhr im Veranstaltungszentrum, Rathaus II, Kaiserstraße 78 (gegenüber von den Bushaltestellen am Bahnhof), statt.

Aufgrund der aktuellen Situation und entsprechend begrenzter Teilnehmerinnen- bzw. Teilnehmer-Zahlen (25 Personen) können ergänzend zum bereits vorgemerkten Teilnehmerkreis lediglich Interessensbekundungen entgegengenommen werden. Diese geben Interessierte bitte bis spätestens zum 28. Oktober bei Désirée Hückelheim im Fachdienst Umwelt und Verkehr telefonisch (840231) oder per Mail an desiree.hueckelheim@stadt-wetter.de ab. Sofern noch Plätze verfügbar sind, werden Teilnehmer entsprechend informiert.

Hintergrund

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstützt in diesem Jahr zwölf Mitgliedskommunen in NRW bei der Fußverkehrsförderung. Bei den Fußverkehrs-Checks beleuchten unterschiedliche Akteurinnen und Akteure den Fußverkehr aus verschiedenen Blickwinkeln.

Die Fußverkehrs-Checks NRW 2020 werden vom Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. In der Umsetzung des Fußverkehrs-Checks wird die Stadt Wetter vom erfahrenen Fachbüro Planersocietät unterstützt.