Umwelt Futterautomat für Bienen am Alten Friedhof Wetter

Wetter. Das wird ein Gaumenschmaus für schwarz-gelbe Flieger: Im Aprk „Alter Friedhof“ stehen Futterautomaten für Bienen.

Münze rein, Hebel drehen und heraus kommt eine Kugel voller Blumensamen. Für wenige Cents können große und kleine Hobbygärtner jetzt im Park „Alter Friedhof“ Bienenfutter aus einem Automaten ziehen. In Kooperation mit der Stadtverwaltung und dem Stadtbetrieb hat der Verein Gundermann und Kinder e.V. den Automaten dort aufgestellt.

Zu finden ist der leuchtend gelbe Automat an der unteren Außenmauer des Parks, gleich neben dem offenen „Naschgarten“, der ebenfalls vom Verein betreut wird. Es handelt sich dabei um einen umgebauten Kaugummiautomaten aus den 60er- bis 80er-Jahren. Der Erfinder Sebastian Everding aus Dortmund hat das Upcycling-Projekt 2019 ins Leben gerufen. Inzwischen stehen rund 100 solcher Automaten überall in Deutschland. Jeder ist ein Unikat. Manche haben sogar noch Beulen und Kratzer aus ihrem ersten Leben als Kaugummiverkäufer. Nun sollen sie helfen, neue Nahrungsquellen für Wild- und Honigbienen zu schaffen und spielerisch für das Thema Insektensterben sensibilisieren.

Und das scheint zu funktionieren: Schon nach wenigen Minuten lockte der Automat im Park die ersten neugierigen Kinder vom benachbarten Spielplatz an. „Es macht einfach Spaß, die Kapseln zu ziehen“, weiß Alina Wieczorek vom Verein Gundermann und Kinder. „Und dann ist es natürlich toll, die Pflanzen wachsen zu sehen und bald die ersten Bienen und Schmetterlinge daran zu beobachten!“ Genau auf deren Bedürfnisse ist die Saatmischung in den Kapseln abgestimmt. Sie werden in einer Integrationswerkstatt mit regional und saisonal passenden Samen befüllt.

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter