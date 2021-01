Gänsehaut-Video: Musik-Neujahrsgruß vom HeartChoir Wetter

Wetter Die Weihnachtskonzerte im Stadtsaal Wetter fielen aus. Nun veröffentlichte der HeartChoir im Internet seine Version von Auld Lang Syne.

Wenn das Kultur-Jahr in Wetter endet, heißt es eigentlich immer: ausverkauft. Seit langer Zeit lockt der HeartChoir zahlreiche Musikfreunde in den Stadtsaal, um mit seinen Gesangstalenten bei diesen Galakonzerten festlich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Corona verhinderte 2020, dass der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Chor weitere Auftritte in seiner Heimat hinzufügen konnte.

Doch für Anhänger guter Chormusik gibt es Ersatz, wenn auch nur als recht kurzes Vergnügen: Der HeartChoir veröffentlichte nun auf Internetplattformen seine Version des Lieds Auld Lang Syne (sinngemäß zu übersetzen mit „längst vergangene Zeit“). Neujahrsgruß statt Weihnachtsgefühle. Knapp dreieinhalb Minuten sind 22 Mitglieder des Chores vor Mikrofonen zu sehen. Zeitgemäß mal als Einzelbild, dann wieder als Gruppe wie in einer Videokonferenz.

Drei Solostimmen und Chorkraft

Den Reigen eröffnet Moritz Ludwig am Anfang, es folgen Solopartien von Chorleiterin Julia Barbig (sie schrieb das Stück auch für den Chor um) und Senta Kroll. Doch die Kraft des HeartChoir entfaltet sich vor allem beim Zusammenschalten aller Sängerinnen und der drei Männer. Die instrumentale Begleitung übernehmen Kevin Idahosa am Klavier, Nils Haak an der Gitarre, Bassists Alexander Wieczorek und Friedemann Rex am Schlagzeug.

Die Veröffentlichung löste teils euphorische Reaktionen in den sozialen Online-Medien aus. "Wunderschön, vielen Dank für den tollen Start ins Jahr“, schrieben viele unter den Beitrag, in dem der HeartChoir auch deutsche Textpassagen anfügte und ein frohes Neues wünscht.

Klicken, hören genießen

Seit 2004 gibt es den Chor inzwischen, im Dezember 2005 gab es die erste Gospel-Gala in Wetter. Zum HeartChoir und seinem "Soul aus dem Westen“ gehören junge Sängerinnen und Sänger sowie eine vierköpfige Funk- and Soul-Band.

Die Version von Auld Lang Syne als Neujahrsgruß vom HeartChoir ist zu hören auf Facebook, Youtube und Instagram (der jeweilige Link ist hinterlegt, also einfach anklicken).

